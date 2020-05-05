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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 впервые сообщил свою версию аварии

Командир сгоревшего в мае прошлого года в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Денис Евдокимов в интервью «Ленте.ру» впервые рассказал, что стало причиной произошедшего.

«Несоответствие [самолета] нормам летной годности. Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы», — заявил пилот.

По его словам, если бы со стороны авиаконструкторов не были бы допущены ошибки, то безопасность полетов была бы на «приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму».

Материал дополняется.

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