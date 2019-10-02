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Общество ,  
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение
Денису Евдокимову вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Жертвами катастрофы тогда стал 41 человек
Фото: AP

Следственный комитет предъявил обвинения Денису Евдокимову — командиру самолета SSJ100, сгоревшего после аварийной посадки в Шереметьево 5 мая 2019 года. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшей данный рейс.

«Расследование продолжается, предъявлено обвинение [Денису Евдокимову]», — сказал собеседник. Он добавил, что «Аэрофлот» оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование. По какой статье предъявлены обвинения Евдокимову, представитель «Аэрофлота» не уточнил.

Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что Евдокимову вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Источник РБК, близкий к защите Евдовкимова, сообщил, что защита попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Кроме этого запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном, добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Фотогалерея 
Сгоревший SSJ100 из отчета МАК. Фоторепортаж

Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. В тот день самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта Шереметьево, лайнер должен был совершить полет в Мурманск. Через 27 минут после взлета самолет был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту были 78 человек, включая членов экипажа, 41 человек погиб.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Бондаренко
При участии: Любовь Порываева
Теги: SSJ100, Шереметьево, катастрофа, обвинения
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