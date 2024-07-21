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Военная операция на Украине ,  
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Кличко допустил возможность референдума на Украине по мирным переговорам

Кличко: Зеленскому, вероятно, придется провести референдум по миру с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Кличко отметил, что следующие несколько месяцев будут очень трудными для Зеленского, а затягивание конфликта с Россией еще на два года стало бы «кошмаром»
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, придется организовать всеобщий референдум по вопросу мирных переговоров с Россией, заявил в интервью итальянской Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, следующие несколько месяцев будут очень трудными для украинского президента, в том числе из-за неопределенности по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США в случае победы республиканца Дональда Трампа.

«Как мы сможем объяснить людям, что нам нужно отдать кусочки нашей территории, стоившие жизни тысячам наших героев. Какой бы шаг он [Зеленский] ни сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство. Если бы нам пришлось сражаться еще два года, это был бы кошмар», — заявил Кличко (цитата по Rainews)

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет достичь столь болезненных и важных соглашений самостоятельно, без народной легитимации», — также указал киевский мэр.

Другим выходом из ситуации могло бы стать создание на Украине правительства национального единства по образцу созданного в Израиле после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. «Однако я не думаю, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую ему гарантирует военное положение», — добавил Кличко.

Кличко на протяжении последнего года неоднократно критиковал действия украинского президента, в том числе за дезинформацию о ситуации на фронте и недостаточную борьбу с коррупцией. В апреле он рассказывал, что с начала военных действий неоднократно пытался встретиться с президентом, но ему это не удавалось.

CNN сообщил о намеках Зеленского на готовность к переговорам с Россией
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский еще в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Путин. Вместе с этим он неоднократно исключал любые территориальные уступки, настаивая на выводе российских войск на границы 1991 года для начала мирного диалога.

Осенью 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях эти регионы были включены в состав России. До этого, в 2014 году, в состав России аналогичным образом был включен Крым. Киев и западные страны результаты референдумов не признают и считают регионы оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами.

Тем не менее уже в начале июля Зеленский заявил, что только украинский народ может решать, должна ли Украина вступать в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию. Позднее он не исключил, что «горячая фаза войны» может закончиться до конца года, а потерянные в ходе конфликта территории, вероятно, не будут возвращать силой.

CNN писал, что Зеленский начал «намекать» на готовность к переговорам с Россией, о чем в том числе свидетельствует предложение Москве направить делегацию на следующий мирный саммит. Телеканал связывает «намеки» украинского президента с тем, что Киев сейчас сталкивается «с двойным ударом» — сложной ситуацией на фронте и неопределенностью по поводу будущей поддержки со стороны ближайших союзников.

Владимир Путин еще в июне выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО. В то же время глава государства заявлял, что после не состоявшихся на Украине президентских выборов больше не считает Зеленского легитимным главой Украины. Выборы в марте 2024 года не стали проводить из-за военного положения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Виталий Кличко Владимир Зеленский мирные переговоры Военная операция на Украине Референдум
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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