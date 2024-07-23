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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал необходимым скорейшее завершение конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Зеленского, все понимают, что боевые действия необходимо завершить как можно скорее. Москва требовала для начала переговоров вывести ВСУ из новых регионов и зафиксировать отказ Украины от НАТО
Владимир Зеленский и&nbsp;Пьетро Паролин
Владимир Зеленский и Пьетро Паролин (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость завершения конфликта как можно скорее. Об этом глава государства сообщил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно, чтобы не терять людские жизни», — сказал Зеленский, назвав визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана».

В ответ госсекретарь Ватикана напомнил, что встречался с украинскими представителями уже много раз, а нынешний визит очень важен, поскольку свидетельствует о близости Святого престола и Украины. «Вы недавно говорили с ним [с папой римским Франциском] и знаете о его отношении к вашей стране, а особенно по вопросу войны», — сказал Паролин.

Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Президент Владимир Путин еще в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться.

Вместе с тем Зеленский еще в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Однако на прошлой неделе он впервые допустил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если у власти будет Путин. В начале месяца он также допускал проведение референдума по вопросу вступления Украины в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию.

Как писал Time, украинские власти опасаются, что страну ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом. По словам источников журнала, Трамп может сократить помощь Украине и подтолкнуть Зеленского к принятию мирного соглашения, «сильно перекошенного в пользу России».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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