Зеленский назвал необходимым скорейшее завершение конфликта

По словам Зеленского, все понимают, что боевые действия необходимо завершить как можно скорее. Москва требовала для начала переговоров вывести ВСУ из новых регионов и зафиксировать отказ Украины от НАТО

Владимир Зеленский и Пьетро Паролин (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость завершения конфликта как можно скорее. Об этом глава государства сообщил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно, чтобы не терять людские жизни», — сказал Зеленский, назвав визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана».

В ответ госсекретарь Ватикана напомнил, что встречался с украинскими представителями уже много раз, а нынешний визит очень важен, поскольку свидетельствует о близости Святого престола и Украины. «Вы недавно говорили с ним [с папой римским Франциском] и знаете о его отношении к вашей стране, а особенно по вопросу войны», — сказал Паролин.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Президент Владимир Путин еще в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться.

Вместе с тем Зеленский еще в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Однако на прошлой неделе он впервые допустил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если у власти будет Путин. В начале месяца он также допускал проведение референдума по вопросу вступления Украины в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию.

Как писал Time, украинские власти опасаются, что страну ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом. По словам источников журнала, Трамп может сократить помощь Украине и подтолкнуть Зеленского к принятию мирного соглашения, «сильно перекошенного в пользу России».