Глава МИД Украины Кулеба впервые с начала спецоперации прибыл в Китай
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай с рабочим визитом, сообщает «РБК Украина».
Это его первый визит в страну после начала военной операции на Украине, отметил министр.
Кулеба добавил, что на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он планирует обсудить мирные пути урегулирования конфликта на Украине.
МИД Китая анонсировал визит Кулебы 22 июля 2024 года. Как отмечалось, глава украинского МИДа посетит КНР по приглашению Пекина, визит планируется с 23 по 26 июля.
В феврале 2018 года Кулеба и Ван И встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности по просьбе Киева. Тогда глава китайского МИДа подчеркнул, что Пекин настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров.
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