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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Украины Кулеба впервые с начала спецоперации прибыл в Китай

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Военная операция на Украине
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro_kuleba / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай с рабочим визитом, сообщает «РБК Украина».

Это его первый визит в страну после начала военной операции на Украине, отметил министр.

Кулеба добавил, что на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он планирует обсудить мирные пути урегулирования конфликта на Украине.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

МИД Китая анонсировал визит Кулебы 22 июля 2024 года. Как отмечалось, глава украинского МИДа посетит КНР по приглашению Пекина, визит планируется с 23 по 26 июля.

В феврале 2018 года Кулеба и Ван И встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности по просьбе Киева. Тогда глава китайского МИДа подчеркнул, что Пекин настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров.

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Теги
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