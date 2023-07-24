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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин пообещал помощь жителям пострадавшего при атаке дрона дома

Собянин: на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбиты несколько окон
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Атаки беспилотников на Москву
Один из двух беспилотников упал в районе Комсомольского проспекта, поврежден дом № 17. В соседнем жилом доме выбило окна. Собянин пообещал, что жильцам помогут устранить последствия

Собянин пообещал помощь жителям пострадавшего при атаке дрона дома
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На Комсомольском проспекте в Москве из-за атаки беспилотника выбило несколько окон, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он пообещал, что власти помогут жителям устранить последствия.

Город подвергся атаке дронов утром 24 июля. Собянин говорил, что зафиксированы удары по двум нежилым зданиям.

Один удар пришелся по дому № 17, там находятся магазины, в том числе «Военторг». Второй беспилотник разбился на проспекте Лихачева; в бизнес-центре выбило стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах. На нескольких улицах перекрыли движение. Позднее его восстановили по Комсомольскому проспекту в сторону области.

В Минобороны сообщили, что дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Ведомство возложило ответственность за атаку на Украину. По данным источников «РБК Украина», за ней стоит Главное управление разведки украинского Минобороны.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что еще один беспилотник «вертолетного типа» упал на территории центрального кладбища в Зеленоградском автономном округе Москвы. На устройстве не было взрывчатки, никто не пострадал.

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4 июля Минобороны сообщило об атаке пяти дронов на столицу. Четыре сбила система ПВО, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Московской области. Предыдущее нападение беспилотников произошло в конце мая: тогда три из восьми аппаратов подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили комплексом «Панцирь-С» в Московской области. Несколько зданий получили повреждения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Собянин беспилотники дроны Москва
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