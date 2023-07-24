Минобороны сообщило о пресечении атаки дронов на Москву

Беспилотники свели с курса с помощью генераторов помех, они упали. Под удар попали дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. Никто не пострадал, серьезных повреждений у зданий нет. Движение близ них перекрыто

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украина попыталась совершить теракт двумя дронами «по объектам» в Москве, устройства были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали, заявило Минобороны России.

«В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — отметили в министерстве.

Беспилотники врезались в два нежилых здания, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил московский мэр Сергей Собянин. Экстренные службы прибыли на место инцидентов.

Один дрон попал в здание на Комсомольском проспекте, повреждения получил дом № 17, писал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области у дома № 18 было перекрыто, сообщил Дептранс столицы. Как уточнил телеграм-канал «112», в двухэтажном здании разрушена кровля, в доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. В соседнем доме также «нарушено остекление».

Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там также перекрыли движение. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили ТАСС в экстренных службах. Беспилотник попал в высотное здание, на котором есть вывеска «Леруа Мерлен». Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», речь идет о доме № 15. Там находится магазин компании.