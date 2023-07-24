Движение по Комсомольскому проспекту частично возобновили

Движение по Комсомольскому проспекту возобновили по двум полосам после атаки дронов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону области возобновили по двум полосам, сообщил городской департамент транспорта.

Автомобилям разрешили проезжать в сторону Подмосковья по третьей и четвертой полосам. В сторону центра столицы движение восстановлено полностью.

Движение автомобилей по Комсомольскому проспекту было ограничено около 4:30. Проезд также перекрыли по проспекту Лихачева.

Примерно в это же время мэр Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших нет. Минобороны России позже заявило, что это были украинские беспилотники, которые были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали.

Один дрон попал в здание на Комсомольском проспекте, повреждения получил дом № 17, писал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным телеграм-канала «112», в двухэтажном здании разрушена кровля, в соседних домах выбиты стекла. Напротив поврежденных домов находится здание Министерства обороны.

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Второй беспилотник попал в бизнес-центр на проспекте Лихачева. В этом здании находится магазин «Леруа Мерлен».