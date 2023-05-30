Песков: Минобороны и ПВО во время атаки дронов на Москву сработали хорошо

Песков заявил, что Минобороны и ПВО при атаке дронов «сработали хорошо»

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Министерство обороны России и силы противовоздушной обороны (ПВО) во время атаки беспилотников на Москву сработали хорошо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что Министерство обороны сработало хорошо, ПВО сработала хорошо», — сказал Песков в ответ на вопрос, достаточно ли защищена столица и нужны ли ей дополнительные средства защиты.

По мнению представителя президента, атака дронов была ответом на «весьма эффективные» удары российских войск «по одному из центров принятия решений» в воскресенье.

Атака беспилотников произошла утром 30 мая. Минобороны заявило, что в нападении участвовали восемь дронов, три из которых подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять — сбили комплексом «Панцирь-С» в Московской области.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько зданий получили незначительные повреждения, никто из жильцов серьезно не пострадал.

В МЧС РБК уточнили, что один из беспилотников попал в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. Два других дрона попали в верхние этажи домов на Профсоюзной и Ленинском проспекте.