«Коммерсантъ» узнал о передаче «Газпрому» лицензии на турбину
Немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток», направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, этот документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года двигатели для компрессорной станции «Портовая», через которую газ подается в этот трубопровод, пишет газета «Коммерсантъ».
Теперь «Газпром» должен прислать необходимые для прохождения таможенного контроля документы: компания должна изменить базис доставки турбины из канадского Монреаля, где она находилась на ремонте, в конечный пункт в России, указывает издание.
Siemens Energy должна была доставить двигатель 23 июля на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда сушей в Россию, однако из-за отсутствия необходимых документов с российской стороны его не удалось отправить, пишет «Коммерсантъ». Теперь турбину, по данным газеты, можно будет передать России только в середине недели. В Siemens Energy и «Газпроме» оперативных комментариев «Коммерсанту» не предоставили.
РБК направил запросы представителям «Газпрома» и Siemens Energy.
В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по «Северному потоку» сначала с 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а потом и до 67 млн куб. м. Турбина задержалась в Канаде из-за санкций этой страны. В середине июля, после переговоров между Оттавой и Берлином, двигатель отправился в Германию.
О том, что турбина для «Северного потока» застряла в ФРГ из-за бумажных проволочек со стороны России, ранее сообщало агентство Reuters. В Кремле это опровергли. Президент Владимир Путин 19 июля заявлял, что «Газпром» до сих пор не получил официальных юридических и технических документов. «Мы должны понимать, что «Газпром» берет, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут ее назад», — говорил он. Об этом же заявляли и в российской компании.
Путин, объясняя нежелание Канады возвращать турбину, говорил, что Оттава сама рассчитывает выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом.