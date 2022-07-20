Путин объяснил, почему Канада не хотела возвращать России турбину

Путин: Канада не хотела возвращать турбину, потому что сама планирует продавать газ Европе

Канада не хотела возвращать из ремонта турбину для «Северного потока» по прагматичным мотивам, считает Владимир Путин. По его словам, Оттава заинтересована в том, чтобы развивать поставки своих нефти и газа на европейский рынок

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Канада сама рассчитывает выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом, поэтому не хотела возвращать России турбину для газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Трансляция шла на сайте Росконгресса.

«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против «Газпрома», хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — сказал Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«В основе этого решения никакие не политические вопросы, и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», — подчеркнул президент.

Путин также выразил сомнение в том, что турбину вернут из ремонта в надлежащем состоянии. «Сейчас вернут эту машину, но в каком качестве вернут, каковы технические параметры после выхода из ремонта...Может возьмут и отключат это все... и встанет «Северный поток -1», — сказал Путин.

По его словам, чтобы избегать таких проблем в будущем, России нужно развивать собственные инженерные школы.

В середине июня «Газпром» сообщил о задержке ремонта турбин Siemens, которые немецкая компания производила и ремонтирует на заводе в Канаде. Оттава запретила возвращать Москве турбину из-за санкций. Из-за этого «Газпром» 14 июня сократил прокачку по трубопроводу на 40%, а на следующий день — еще на треть.

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В Германии к этому моменту уже ввели первый уровень предупреждения ЧС по газу, а после решения Канады не возвращать турбину повысили уровень предупреждения ЧС до второго. Этот уровень теоретически предполагает, что коммунальные службы смогут продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам, чтобы снизить спрос.Третий, последний уровень предупреждения ЧС будет аварийным, если его введут, регулировать газовый рынок будут власти.

Вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть России турбину. «Я первым выступаю за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике», — говорил он об этом решении Оттавы.

После этого министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась передать турбины Siemens Германии для последующей отправки в Россию. В то же время, по его словам, Канада расширит ограничительные меры против российских нефтяного, газового и химического секторов, в том числе промышленного производства.

20 июля, через 10 дней после заявления Уилкинсона, «Газпром» сообщал, что пока не получил от Siemens официальных документов, который позволили бы вывезти газотурбинный двигатель из Германии.