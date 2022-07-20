Путин объяснил, почему Канада не хотела возвращать России турбину
Канада сама рассчитывает выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом, поэтому не хотела возвращать России турбину для газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Трансляция шла на сайте Росконгресса.
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против «Газпрома», хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — сказал Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«В основе этого решения никакие не политические вопросы, и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», — подчеркнул президент.
Путин также выразил сомнение в том, что турбину вернут из ремонта в надлежащем состоянии. «Сейчас вернут эту машину, но в каком качестве вернут, каковы технические параметры после выхода из ремонта...Может возьмут и отключат это все... и встанет «Северный поток -1», — сказал Путин.
По его словам, чтобы избегать таких проблем в будущем, России нужно развивать собственные инженерные школы.
В середине июня «Газпром» сообщил о задержке ремонта турбин Siemens, которые немецкая компания производила и ремонтирует на заводе в Канаде. Оттава запретила возвращать Москве турбину из-за санкций. Из-за этого «Газпром» 14 июня сократил прокачку по трубопроводу на 40%, а на следующий день — еще на треть.
В Германии к этому моменту уже ввели первый уровень предупреждения ЧС по газу, а после решения Канады не возвращать турбину повысили уровень предупреждения ЧС до второго. Этот уровень теоретически предполагает, что коммунальные службы смогут продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам, чтобы снизить спрос.Третий, последний уровень предупреждения ЧС будет аварийным, если его введут, регулировать газовый рынок будут власти.
Вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть России турбину. «Я первым выступаю за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике», — говорил он об этом решении Оттавы.
После этого министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась передать турбины Siemens Германии для последующей отправки в Россию. В то же время, по его словам, Канада расширит ограничительные меры против российских нефтяного, газового и химического секторов, в том числе промышленного производства.
20 июля, через 10 дней после заявления Уилкинсона, «Газпром» сообщал, что пока не получил от Siemens официальных документов, который позволили бы вывезти газотурбинный двигатель из Германии.