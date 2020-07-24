Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

Супруга Валерия Цепкало сообщила, что он вывез в Москву и детей, так как семья узнала о готовящемся аресте оппозиционера и возможном лишении родительских прав

Валерий Цепкало и Вероника Цепкало (Фото: tsepkalo / Facebook)

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву. Об этом сообщила РБК супруга политика Вероника Цепкало.

Он покинул страну после того, как узнал о готовящемся аресте, сказала она.

Белорусскому порталу News.tut.by Вероника Цепкало сообщила, что ее муж увез с собой в Москву и детей в связи с появлением угрозы не только ареста самого оппозиционера, но и лишения его супруги родительских прав.

«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала Вероника Цепкало.