Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Из-за коронавируса в Китае отменили все теннисные турниры до конца года Спорт, 13:31 ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума Финансы, 13:30 Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения Общество, 13:26 Власти Кореи обсудят введение карантинных мер для приехавших из России Политика, 13:20 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 13:14 Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты Экономика, 13:13 Совет Федерации одобрил закон «О цифровых финансовых активах» Крипто, 13:04 Матвиенко заявила о компенсации за аварию в Норильске за счет акционеров Общество, 13:02 Кремль подготовит стратегию на случай санкций против «Северного потока-2» Политика, 13:00 #пронауку: через 30 лет пластика в океане станет больше, чем рыбы Стиль, 12:56 Кремль ответил на слова Трампа о трудных временах в России из-за COVID-19 Политика, 12:52 Договор дарения: как правильно оформить передачу квартиры Недвижимость, 12:51 Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву Политика, 12:49 Как полный привод появился на легковых автомобилях РБК и Audi, 12:44
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

Супруга Валерия Цепкало сообщила, что он вывез в Москву и детей, так как семья узнала о готовящемся аресте оппозиционера и возможном лишении родительских прав
Валерий Цепкало и Вероника Цепкало
Валерий Цепкало и Вероника Цепкало (Фото: tsepkalo / Facebook)

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву. Об этом сообщила РБК супруга политика Вероника Цепкало.

Он покинул страну после того, как узнал о готовящемся аресте, сказала она.

Белорусскому порталу News.tut.by Вероника Цепкало сообщила, что ее муж увез с собой в Москву и детей в связи с появлением угрозы не только ареста самого оппозиционера, но и лишения его супруги родительских прав.

«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала Вероника Цепкало.

Лукашенко попросил «человеческого отношения» от «братьев с Востока»
Политика
Александр Лукашенко <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 196px; top: 23px; width: 245.656px; height: 20px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -85px; top: 53px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 299px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

30 июня ЦИК Белоруссии заявил, что проверка подписей, собранных в поддержку выдвижения Цепкало в президенты страны, выявила большое количество брака. В результате ЦИК признал действительными только около 75 тыс. голосов при необходимом минимуме в 100 тыс. и отказался зарегистрировать Цепкало в качестве кандидата на выборах 9 августа.

16 июля штабы наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую белорусская ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. Лицом новой кампании стали женщины: Тихановская, координатор штаба Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника.

Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего»
Политика
Валерий Цепкало

В интервью РБК в июне сам Валерий Цепкало говорил, что хотел бы, чтобы российское руководство выступило за проведение в Белоруссии «честных, прозрачных и справедливых выборов».

«Где голоса бы считались прозрачно, хотя бы так же, как это делается в России — с прозрачными урнами для голосования, с камерами. Я бы хотел, чтобы именно Россия выступила за прозрачность и демократичность политического процесса и не занимала какую бы то ни было сторону», — сказал тогда Цепкало.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, а также лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень.

Еще один соперник Лукашенко — Виктор Бабарико — был задержан 18 июня, когда он сам и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, намеревались сдать в избирком очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата. 19 июня генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил, что фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности», а потому дальнейшее расследование поручено КГБ.

Центризбирком отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, объяснив это несоответствиями в его декларации о доходах и тем, что в его кампании участвовала иностранная организация, то есть ранее возглавляемый им Белгазпромбанк. Верховный суд Белоруссии жалобу Бабарико отклонил

Авторы: Александр Атасунцев, Евгений Калюков
Материалы по теме
Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину»
Политика
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter