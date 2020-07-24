Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

30 июня ЦИК Белоруссии заявил, что проверка подписей, собранных в поддержку выдвижения Цепкало в президенты страны, выявила большое количество брака. В результате ЦИК признал действительными только около 75 тыс. голосов при необходимом минимуме в 100 тыс. и отказался зарегистрировать Цепкало в качестве кандидата на выборах 9 августа.
16 июля штабы наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую белорусская ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. Лицом новой кампании стали женщины: Тихановская, координатор штаба Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника.
В интервью РБК в июне сам Валерий Цепкало говорил, что хотел бы, чтобы российское руководство выступило за проведение в Белоруссии «честных, прозрачных и справедливых выборов».
«Где голоса бы считались прозрачно, хотя бы так же, как это делается в России — с прозрачными урнами для голосования, с камерами. Я бы хотел, чтобы именно Россия выступила за прозрачность и демократичность политического процесса и не занимала какую бы то ни было сторону», — сказал тогда Цепкало.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, а также лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень.
Еще один соперник Лукашенко — Виктор Бабарико — был задержан 18 июня, когда он сам и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, намеревались сдать в избирком очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата. 19 июня генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил, что фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности», а потому дальнейшее расследование поручено КГБ.
Центризбирком отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, объяснив это несоответствиями в его декларации о доходах и тем, что в его кампании участвовала иностранная организация, то есть ранее возглавляемый им Белгазпромбанк. Верховный суд Белоруссии жалобу Бабарико отклонил