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Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек

Кто продолжит борьбу за пост президента республики
Согласно решению ЦИК Белоруссии, пять оппозиционеров набрали достаточно подписей, чтобы стать соперниками Александра Лукашенко на августовских выборах. Среди них и Виктор Бабарико. Но возможность снять его у власти еще есть
Пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты
Пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Лукашенко и пять оппонентов

30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. Чтобы попасть в избирательный бюллетень назначенных на август выборов, все они, включая занимающего президентский пост с 1994 года Александра Лукашенко, должны были собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Сделать это смогли семеро кандидатов, но после проверки оказалось, что барьер не преодолел один из главных оппонентов Лукашенко — основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. По данным ЦИК, у него действительно только 75 249 подписей, притом что всего его штаб подал в ЦИК 160 тыс. подписей.

У Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом по числу признанных действительными подписей идет экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — у него более 165 тыс. подписей (у Лукашенко во время его первых президентских выборов в 1994 году действительными признали менее 160 тыс. подписей). Еще 200 тыс. подписей было забраковано. Несмотря на то что ЦИК признала достаточное для участия в выборах количество подписей, штаб Бабарико объявил о планах обжаловать решение комиссии.

Также ЦИК признала действительными более 100 тыс. подписей, поданных в поддержку выдвижения третьего основного оппозиционного кандидата — Светланы Тихановской. Сначала баллотироваться в президенты собирался ее муж, блогер Сергей Тихановский, но в середине мая ЦИК отказалась регистрировать его инициативную группу по формальной причине — на момент подачи документов Тихановский отбывал уже третий подряд административный арест и не смог прийти лично. В итоге кандидатом в президенты решила выдвигаться его жена. Тихановского обвиняют по двум уголовным статьям, сейчас он, как и Бабарико, находится в СИЗО.

Тихановского, Бабарико и Цепкало эксперты выделяли как наиболее популярных соперников действующего главы государства.

Также достаточно подписей собрали еще три политика: экс-депутат Анна Канопацкая, председатель белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. У Канопацкой и Черечня ЦИК заверила подписей на несколько десятков тысяч больше, чем, как они объявляли раньше, было сдано. В ЦИК объяснили расхождение неверным информированием со стороны кандидатов.

Этап регистрации кандидатов в президенты по плану ЦИК должен завершиться к 14 июля, после чего начнется агитационная кампания.

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Бабарико и дело Белгазпромбанка

Виктор Бабарико считается главным соперником Лукашенко не только на основании количества собранным им подписей. В Белоруссии почти не проводятся независимые социологические исследования. Но, согласно опросам, которые проводили крупнейшие белорусские негосударственные СМИ, например портал TUT.by, Бабарико поддерживают от 49 до 57% респондентов, тогда как главу государства — только 3–7%.

Сейчас Бабарико находится в СИЗО белорусской службы безопасности — КГБ, его вместе с сыном, руководителем предвыборного штаба Эдуардом Бабарико задержали 18 июня. За неделю до этого по всей стране в рамках так называемого дела Белгазпромбанка задержали около 20 человек — бывших и действующих сотрудников банка, а также его клиентов. Их обвиняют по шести статьям УК: об уклонении от уплаты налогов, даче и получении взяток, отмывании денег, мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. По словам главы национального Комитета госконтроля Ивана Тертеля, Бабарико «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». Но по какой именно статье Бабарико предъявлены обвинения, до сих пор не разглашается.

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Виктор Бабарико

Несмотря на то что Бабарико находится в СИЗО, это не запрещает ему баллотироваться. По законодательству Белоруссии стать кандидатом не может только осужденный, вынести же приговор исходя из процессуального порядка до 9 августа невозможно, пояснил РБК Дмитрий Лаевский, один из адвокатов Бабарико.

По словам белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, то, что ЦИК признала действительными более 100 тыс. подписей за Бабарико, стало неожиданностью. По тем сообщениям, которые приходили из разных районов страны о выбраковке тысяч подписей за оппозиционных кандидатов, «казалось, что уже будут снимать», сказал он РБК. Теперь, говорит Шрайбман, есть только один способ не допустить Бабарико до голосования — найти ошибки в его декларации о доходах за прошлый год. «Если его не зарегистрируют, то аргумент с декларацией будет выглядеть логичнее (он все-таки находится под следствием за финансовые преступления), чем отказ из-за недобора подписей, особенно учитывая, что он собрал рекордное число для оппозиционного кандидата», — отмечает эксперт. Если же Бабарико все-таки зарегистрируют, продолжает Шрайбман, значит, «Лукашенко считает, что уголовного дела и ареста достаточно для дискредитации».

Две недели назад Лукашенко говорил, что хочет, чтобы Бабарико участвовал в президентских выборах, однако это было еще до задержания кандидата. «Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался. <...> Узником совести мы его не сделаем», — сказал тогда белорусский президент.

Оппоненты и аресты

Также находящийся сейчас в СИЗО Сергей Тихановский — самый радикальный из критиков Лукашенко. Он, в частности, высказывался за ненасильственный переворот в стране, как в Армении в 2018 году. 29 июня Лукашенко признал, что старт его уголовному делу дал лично. «Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю», — заявил он на закрытом выступлении перед активом Минской области.

Тихановского задержали в конце мая в Гродно. Против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Позднее ему и его сторонникам также предъявили обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). По этой же статье за последние несколько недель были предъявлены обвинения почти двум десяткам человек — среди них задержанный 25 июня администратор одного из самых популярных в стране (более 170 тыс. подписчиков) политических Telegram-каналов «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, а также другие блогеры, активисты и оппозиционеры, например Николай Статкевич, участник президентской кампании 2010 года.

Протесты, аресты и смена правительства
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Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по новому составу Правительства

Валерий Цепкало является последним из «старой тройки» оппозиционных кандидатов, кто еще остается на свободе, хотя после решения ЦИК продолжить участие в кампании не сможет. При этом 29 июня белорусское МВД сообщило о начале проверки и в отношении Цепкало. В сообщении министерства говорится, что по заявлению гражданина Турции (хотя позже в Генпрокуратуре уточнили, что мужчина является гражданином Белоруссии, отмечает TUT.by) поступили материалы «об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало». Текст этого заявления опубликовал Telegram-канал «Мая краiна Беларусь». Автор заявления, владелец группы строительных компаний Седат Игдеджи утверждает, что заплатил Цепкало более $1 млн за то, чтобы стать подрядчиком при строительстве Парка высоких технологий. В мае в интервью порталу Dev.by Игдеджи говорил, что в 2014–2015 годах также строил личный дом Цепкало. Причем, по словам Игдеджи, за услуги проектирования и строительства ему не заплатили. Стороны тогда судились, но Игдеджи проиграл, суд взыскал в пользу Цепкало неустойку и убытки. «Все эти заявления турецкоподданного — предвыборный фейк, и не стоит комментировать всю эту грязь», — сказал Цепкало РБК. Неделю назад он не исключал, что его могут задержать.
Автор: Александр Атасунцев
Теги: Александр Лукашенко, выборы президента, выборы президента Белоруссии, Минск
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