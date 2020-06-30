Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Кто продолжит борьбу за пост президента республики

Согласно решению ЦИК Белоруссии, пять оппозиционеров набрали достаточно подписей, чтобы стать соперниками Александра Лукашенко на августовских выборах. Среди них и Виктор Бабарико. Но возможность снять его у власти еще есть

Пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Лукашенко и пять оппонентов

30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. Чтобы попасть в избирательный бюллетень назначенных на август выборов, все они, включая занимающего президентский пост с 1994 года Александра Лукашенко, должны были собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Сделать это смогли семеро кандидатов, но после проверки оказалось, что барьер не преодолел один из главных оппонентов Лукашенко — основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. По данным ЦИК, у него действительно только 75 249 подписей, притом что всего его штаб подал в ЦИК 160 тыс. подписей.

У Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом по числу признанных действительными подписей идет экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — у него более 165 тыс. подписей (у Лукашенко во время его первых президентских выборов в 1994 году действительными признали менее 160 тыс. подписей). Еще 200 тыс. подписей было забраковано. Несмотря на то что ЦИК признала достаточное для участия в выборах количество подписей, штаб Бабарико объявил о планах обжаловать решение комиссии.

Также ЦИК признала действительными более 100 тыс. подписей, поданных в поддержку выдвижения третьего основного оппозиционного кандидата — Светланы Тихановской. Сначала баллотироваться в президенты собирался ее муж, блогер Сергей Тихановский, но в середине мая ЦИК отказалась регистрировать его инициативную группу по формальной причине — на момент подачи документов Тихановский отбывал уже третий подряд административный арест и не смог прийти лично. В итоге кандидатом в президенты решила выдвигаться его жена. Тихановского обвиняют по двум уголовным статьям, сейчас он, как и Бабарико, находится в СИЗО.

Тихановского, Бабарико и Цепкало эксперты выделяли как наиболее популярных соперников действующего главы государства.