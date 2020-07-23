Суд отклонил жалобу Бабарико на ЦИК из-за отказа в регистрации кандидатом

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать дело по жалобе экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на президентских выборах. Соответствующее определение размещено на сайте суда.

Согласно определению, Бабарико пропустил трехдневный срок, в который можно было обжаловать решение ЦИК об отказе в регистрации.

«Жалобы Бабарико на постановление Центральной комиссии от 14 июля подписаны заявителем 17 июля и в тот же день направлены в Верховный суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико определенного избирательным кодексом срока», — указали в суде.

Обжалованию решение суда не подлежит.