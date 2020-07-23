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Выборы в Белоруссии ,  
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Суд отклонил жалобу Бабарико на ЦИК из-за отказа в регистрации кандидатом

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать дело по жалобе экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на президентских выборах. Соответствующее определение размещено на сайте суда.

Согласно определению, Бабарико пропустил трехдневный срок, в который можно было обжаловать решение ЦИК об отказе в регистрации.

«Жалобы Бабарико на постановление Центральной комиссии от 14 июля подписаны заявителем 17 июля и в тот же день направлены в Верховный суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико определенного избирательным кодексом срока», — указали в суде.

Обжалованию решение суда не подлежит.

Верховный суд отклонил жалобу Бабарико на отказ в регистрации кандидатом
Политика
<p>Виктор Бабарико</p>

Ранее, 16 июля, Верховный суд Белоруссии уже отклонил жалобу Бабарико о нерегистрации кандидатом на выборы, поскольку от его имени ее подал и подписал его представитель Максим Знак. Такую жалобу может подать только сам кандидат, говорилось в определении.

Бабарико с середины июня находится в СИЗО. Его арестовали в рамках «дела Белгазпромбанка», который он ранее возглавлял на протяжении почти 20 лет. Бабарико обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании преступно нажитых средств и даче взятки.

Сам Бабарико называл обыски по «делу Белгазпромбанка» рейдерством и утверждал, что это кампания, направленная непосредственно против него. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский говорил, что Бабарико намерен «принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя».

Лукашенко сообщил о начавшем давать показания Бабарико
Политика
Виктор Бабарико

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, а также лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень.

Теги: Белоруссия, Верховный суд, Виктор Бабарико
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