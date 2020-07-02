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Лукашенко попросил «человеческого отношения» от «братьев с Востока»

Президент Александр Лукашенко сказал, что белорусы не хотят, чтобы ими понукали с Запада, и не собираются никуда бежать. Но они также хотят, чтобы «братья-россияне» относились к ним по-человечески, добавил он
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

После распада СССР Белоруссия выбрала свой собственный путь, «путь преемственности политических, культурных, социальных традиций», и будет идти им, «чего бы нам это ни стоило», заявил президент страны Александр Лукашенко на прошедшем в четверг в Минске торжественном собрании по случаю Дня независимости.

«Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями», — сказал президент.

По словам Лукашенко, ситуация в современном мире, который оказался «на грани смены эпох», ставит вопрос о том, где же в этом мире место Белоруссии. Страна, отметил Лукашенко, является «не только историческим, но и современным центром Европы», но ее жители не хотят, чтобы ими понукали с Запада.

«Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — добавил Лукашенко.

Говоря о назначенных на 9 августа выборах президента Белоруссии, он отметил, что участникам голосования предстоит определять судьбу страны, сохранить ее суверенитет и независимость.

«Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», — добавил президент.

Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
Политика
Александр Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии ведется подготовка к пересмотру Конституции, которая положит начало переменам, однако проходить они будут цивилизованно и без слома социального уклада, а не так, как предлагают «альтернативщики».

В четверг, 2 июля, Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты на выборах 9 августа. Ранее другой претендент — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — был задержан и отправлен в СИЗО; кроме того, на участие в выборах претендуют еще четыре человека — Светлана Тихановская (муж которой, блогер Сергей Тихановский, сейчас также находится в СИЗО), экс-депутат Анна Канопацкая, председатель белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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