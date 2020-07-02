Лукашенко попросил «человеческого отношения» от «братьев с Востока»

Президент Александр Лукашенко сказал, что белорусы не хотят, чтобы ими понукали с Запада, и не собираются никуда бежать. Но они также хотят, чтобы «братья-россияне» относились к ним по-человечески, добавил он

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

После распада СССР Белоруссия выбрала свой собственный путь, «путь преемственности политических, культурных, социальных традиций», и будет идти им, «чего бы нам это ни стоило», заявил президент страны Александр Лукашенко на прошедшем в четверг в Минске торжественном собрании по случаю Дня независимости.

«Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями», — сказал президент.

По словам Лукашенко, ситуация в современном мире, который оказался «на грани смены эпох», ставит вопрос о том, где же в этом мире место Белоруссии. Страна, отметил Лукашенко, является «не только историческим, но и современным центром Европы», но ее жители не хотят, чтобы ими понукали с Запада.

«Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — добавил Лукашенко.

Говоря о назначенных на 9 августа выборах президента Белоруссии, он отметил, что участникам голосования предстоит определять судьбу страны, сохранить ее суверенитет и независимость.