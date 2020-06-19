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Расследование уголовного дела Бабарико передали в КГБ

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк объяснил решение о передаче уголовного дела Белгазпромбанка в КГБ тем, что действия его фигурантов создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности»
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Расследование по делу, фигурантом которого является бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, ведет Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Об этом заявил РБК один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский.

По словам юриста, Бабарико находится в СИЗО КГБ, обвинение ему пока не предъявлено, он остается в статусе подозреваемого. По белорусским законам в этом статусе Бабарико может быть задержан до десяти суток. Однако за это время ему должны предъявить обвинения, а после избрать меру пресечения — в Белоруссии ее определяет не суд, а орган, который ведет расследование, объяснил Лаевский.

Он также сообщил, что защита подала жалобы на задержание Бабарико — по закону она должна быть рассмотрена судом в течение 48 часов. «Но с учетом того, что сейчас будут выходные, я не могу прогнозировать, когда ее рассмотрят. Может быть по-разному, в понедельник мы уже точно будем понимать», — сказал адвокат.

Фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности», а потому дальнейшее расследование поручено КГБ. Об этом заявил журналистам сегодня генеральный прокурор республики Александр Конюк, сообщает БелТА.

18 июня председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что за несколько лет со счетов Белгазпромбанка в Латвию было выведено более $430 млн. В качестве непосредственного организатора и руководителя «противоправной деятельности», по словам Тертеля, и был вчера задержан Бабарико.

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Виктор Бабарико

«Преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах», — заявил сегодня Конюк, объясняя передачу поступивших из КГК материалов в КГБ.

КГБ предстоит расследовать дело, возбужденное Генпрокуратурой по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Белоруссии («Создание преступной организации либо участие в ней»). В случае признания виновными фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. Оперативное сопровождение расследования будет и дальше осуществлять департамент финансовых расследований КГК.

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Виктор Бабарико

Бабарико планировал принять участие в выборах президента Белоруссии, назначенных на 9 августа. 18 июня он сам и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, намеревались сдать в избирком очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата, но были задержаны. В интервью РБК Виктор Бабарико говорил, что готов к провокационным действиям.

До мая 2020 года Бабарико возглавлял Белгазпромбанк и покинул свой пост после того, как объявил, что намерен принять участие в выборах.

12 июня КГК сообщил об обысках и задержаниях нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка, по 49,8% акций которого принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. Всего задержаны 15 человек.

Авторы: Евгений Калюков, Александр Атасунцев
Теги: Александр Лукашенко, КГБ Белоруссии, предвыборная гонка
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