Песков: не подписавших контракт с Минобороны бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать

Кремль сообщил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать

Ситуацию с Пригожиным урегулировали «без дальнейших потерь», а бойцов, участвовавших в планах бизнесмена, не будут преследовать, пообещали в Кремле. Сам Пригожин отправится в Белоруссию по договоренности с Лукашенко

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер», изначально отказавшиеся от участия в объявленных Пригожиным планах «идти на Москву», смогут подписать контракты с Минобороны, против остальных не будут заведены уголовные дела с учетом их заслуг, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте. И будем всегда это уважение хранить», — пообещал Песков.

Он отметил, что ситуацию удалось разрешить «без дальнейших потерь» и роста эскалации. Представитель президента добавил также, что некоторые подразделения ЧВК «с самого начала одумались и вернулись», запросив сопровождение ГАИ.

Дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прекратят, бизнесмен уедет в Белоруссию, рассказал также Песков.

Договоренности удалось достичь в результате переговоров между Пригожиным и белорусским президентом Александром Лукашенко. Политик сам предложил выступить в качестве переговорщика, поскольку знаком с Пригожиным около 20 лет, объяснили в Кремле.

После того, как стороны достигли соглашения, дислоцированные у штаба Южного военного округа бойцы ЧВК начали собираться для выезда из Ростова-на-Дону. К 23:00 мск они покинули штаб Южного военного округа.

Накануне, 23 июня, бизнесмен обвинил в «военное руководство» в ракетном ударе по позициям ЧВК «Вагнер», на следующее утро он заявил о блокировании Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами города. Пригожин заявил о желании «получить» министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, дойдя до Москвы.

Минобороны отвергало обвинения бизнесмена и называло его действия провокацией. ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина, против бизнесмена завели дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК).

Путин в дневном телеобращении назвал действия Пригожина «ударом в спину». «Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте», — сказал он. Путин тогда заявил: «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях».

Власти Воронежской области, находящейся к северу от Ростовской, заявили затем об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе, впоследствии власти Липецкой области просили жителей не покидать дома.