Лавров обвинил генсека ООН в затягивании продовольственного кризиса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш затягивает продовольственный кризис, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Беларусь 1». Видео опубликовано на YouTube.

«По сути дела своими действиями затягивает кризис продовольственный. Если не дает возможности побыстрее направить то зерно, это прискорбно», — сказал он, отвечая на вопрос о вывозе украинского зерна.

Гутерриш пытается решить проблему и направляет представителей на переговоры в Москву, все предложения, в том числе по вывозу зерна через Белоруссию, Румынию или Молдавию, положены «на бумагу» и переданы в Нью-Йорк. Однако ООН медленно реагирует на срочный вопрос, отметил министр.

Лавров заявил, что российские военные ежедневно открывают безопасные коридоры для вывоза зерна. При этом Гутерриш пытается решать этот вопрос без учета этих действий. «Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское», — сказал Лавров.

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