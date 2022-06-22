Турция назвала сроки проведения четырехсторонних переговоров о зерне
Четырехсторонняя встреча по «зерновой проблеме» с участием Киева, Анкары, Москвы и ООН запланирована в Турции в ближайшие недели, сообщило Министерство национальной обороны Турции «РИА Новости».
«В ближайшие недели в Турции ожидается четырехсторонняя встреча», — сообщили в ведомстве.
Также турецкое Минобороны отметило, что «встреча военных делегаций Турции и России в Москве дала первый конкретный результат», так как спустя несколько часов после окончания переговоров турецкий сухогруз Azov Concord, который ждал несколько дней, вышел из Мариуполя.
О том, что в Турции запланирована встреча с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, ранее сообщали со ссылкой на источники в администрации турецкого президента источники CNN Türk. По словам собеседников издания, со стороны Турции в переговорах примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, со стороны ООН — генсек организации Антониу Гутерриш.
Кремль, комментируя тему, отмечал, что контакты по этому поводу идут между Минобороны России и Турции.
О том, что Гуттериш обсуждал с Эрдоганом усилия по вывозу зерна, также сообщала газета Milliyet. По данным издания, механизм «зернового коридора», который обсуждали Гуттериш и Эрдоган, предполагает, что суда в течение месяца начнут вывозить зерно из портов Украины по проливам Дарданеллы и Босфор. За 6–8 месяцев стороны намерены вывезти до 40 млн т зерна, отмечала газета.
Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы. В начале мая в ООН заявили о блокировке 4,5 млн т зерна в портах Украины. Позднее президент США Джо Байден сообщил о 20 млн т в украинских хранилищах.
Российские высокопоставленные лица неоднократно заявляли, что препятствий для вывоза зерна из украинских портов со стороны российских военных нет. Москва настаивает, что разминировать порты, чтобы обеспечить безопасный выход кораблей, должен Киев.