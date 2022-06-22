Минобороны сообщило о переговорах с Турцией по вывозу зерна с Украины

Представители Министерств обороны стран обсудили безопасный выход турецких судов и вывоз зерна из украинских портов, а также вопросы безопасности мореплавания в Черном море

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

В Москве 21 июня состоялись переговоры между представители России и Турции по линии министерств обороны, сообщили в российском военном ведомстве.

«Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Делегаты особо подчеркнули важность взаимодействия в двустороннем формате, «который позволил обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза «Азов Конкорд».

Кроме того, в среду, 22 июня, представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, если будут соблюдены гарантии безопасности. «Сегодня есть возможность использовать для экспорта сельхозпродукции порты Мариуполя и Бердянска, кроме того, подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружений и отказа Киева от провокаций, создания минных угроз и напряженности в Черном море», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Накануне о готовящихся переговорах по линии министерств обороны России и Турции говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Владимир Путин не будет участвовать во встрече.

На следующей неделе в Стамбуле готовятся переговоры в более расширенном формате, с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, писал CNN Turk со ссылкой на источники в администрации турецкого президента. Реджеп Тайип Эрдоган, как и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как ожидается, присоединятся к переговорам.

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Газета Milliyet писала, что Эрдоган и Гутерриш ранее обсуждали по телефону создание «зернового коридора». Как ожидается, по нему зерно начнет вывозиться из Украины через проливы Босфор и Дарданеллы в течение месяца. На то, чтобы вывезти 35–40 млн т зерна, понадобится от шести до восьми месяцев.

США в мае оценивали объем скопившегося в портах Украины зерна в 20 млн т. Такие же данные приводили в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), уточняя, что на складах осталось минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы.