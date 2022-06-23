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В Анкаре назвали конструктивными переговоры по зерну в Москве

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Переговоры между Россией и Турцией об обеспечении безопасного вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины, которые прошли 21 июня в Москве, были конструктивными, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Наша делегация Министерства национальной обороны ездила в Москву по их приглашению. Я могу сказать, что их переговоры были конструктивными», — цитирует турецкого министра ТАСС.

Он уточнил, что в Стамбуле планируется провести техническую встречу по «зерновой проблеме» с участием России, Украины, Турции и ООН, однако сроки ее проведения неизвестны. Чавушоглу пояснил, что для этого необходимо согласие России и Украины.

Запад неоднократно обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на рынки, что провоцирует продовольственный кризис в мире. Москва категорически отвергала такие обвинения, говоря о готовности обеспечить безопасный коридор, однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона разминировала порты.

В Турции сообщили о скорых переговорах по вывозу зерна из портов Украины
Политика
Фото:Анна Войтенко / Reuters

В Киеве заявляли, что односторонних гарантий России недостаточно, в Черном море необходимо начать международную операцию для восстановления экспорта украинской пшеницы.

«Мы должны быть очень осторожны, по этой причине односторонних гарантий Кремля недостаточно. Нам нужно, чтобы третьи страны взяли на себя ответственность за выполнение соглашения. Мы также не против вмешательства ООН. Наша главная забота состоит в том, чтобы наша пшеница попала в те страны, которые в ней нуждаются», — говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На вопрос, что для Украины могло бы стать лучшим решением проблемы с экспортом, министр заявил, что экспорт пшеницы с Украины может возобновиться, если «дружественные» страны направят в Черное море корабли для разминирования и сопровождения коммерческих грузов из портов.

Теги
зерно Украина Турция переговоры Мевлют Чавушоглу
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