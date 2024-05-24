Орбан заявил о признаках подготовки Европы к войне с Россией

Лидеры стран ЕС готовят Европу к вступлению в военный конфликт Москвы и Киева, считает венгерский премьер. Он предупредил, что помощь Брюсселя Украине может привести к столкновению ЕС и НАТО с Россией

Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что видит «тревожное сходство» между публикациями в СМИ и заявлениями западных политиков перед Первой и Второй мировыми войнами и тем, что они пишут и говорят сейчас, во время конфликта России и Украины.

«То, что происходит сегодня в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своего рода подготовкой настроений к возможному прямому военному конфликту. Мы смело можем назвать это подготовкой к вступлению Европы в войну», — сказал Орбан (цитата по Telex).

«Сколько еще оружия мы собираемся отправить? Сколько еще денег мы собираемся послать?» — спросил он, имея в виду помощь Евросоюза Украине. По мнению венгерского премьера, действия Брюсселя постепенно приведут к столкновению ЕС и НАТО с Россией.

Военные действия на Украине Орбан назвал «конфликтом между двумя славянскими народами».

Орбан ранее говорил, что европейские страны, кроме Венгрии, ведут собственную войну против России, поддерживая Украину и вводя санкции против Москвы. Накануне в интервью Blick он призвал не допустить еще большего обострения: «Война — это животное, которое не останавливается, а движется. И дело движется к эскалации. <...> На следующем этапе войны Украине будет передана техника, способная достичь территории России, и не дай бог солдатам западноевропейских государств или НАТО войти на украинскую территорию».

Венгерский премьер неоднократно критиковал ЕС за помощь Украине и заявлял, что политика Брюсселя не отвечает интересам европейцев. Власти России выступают против поставок оружия и военной техники Украине, заявляя, что это только затягивает конфликт. Что касается возможного появления западных войск на украинской территории, в Кремле предупреждали, что это приведет к неизбежному конфликту между НАТО и Россией.

Тему вероятной отправки солдат на Украину затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. Ряд союзников Парижа по НАТО, в том числе Италия, Германия и США, исключили отправку военных в страну. В руководстве Североатлантического альянса не раз заявляли, что не намерены размещать на Украине свои силы.