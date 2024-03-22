Орбан заявил о переходе от невообразимого к реальному в помощи Киеву

Венгерский премьер отметил, что помощь Украине началась с поставок снаряжения, а теперь на Западе допускают отправку войск. Он предупредил, что это может привести к началу мировой войны

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европейские страны, за исключением Венгрии, ведут собственную войну против России, в поддержке Украины то, что казалось невообразимым два-три месяца назад, теперь стало реальностью. Такое мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

Оказание помощи Украине началось с передачи касок, а не оружия, но потом западные страны поставили танки и «все виды летального оружия», а теперь говорят об отправке солдат. «Это шокирующая идея, что западные сухопутные войска будут размещены на территории Украины. Мы не должны потерять способность ориентироваться в соответствии с венгерскими национальными интересами». — сказал премьер.

Орбан добавил, что сейчас на Западе говорят о возможной поставке на Украину из Германии ракетных систем, которые по дальности могут доставать «вглубь России, возможно до Москвы». Он также подчеркнул, что «это не видеоигра, а реальность» и принятые в Брюсселе решения могут привести к гибели «сотен тысяч человек». Премьер призвал сосредоточиться на прекращении огня и мирных переговорах.

По мнению Орбана, в Евросоюзе в области поддержки Украины «предпринимается и готовится все больше и больше действий», поскольку в Брюсселе действует логика войны. «Здесь лидеры говорят так, как будто они ведут собственную войну против России. <...> Дистанция, необходимая для самообладания, отсутствует напрочь», — заявил политик. Он подчеркнул, что Венгрия не находится в состоянии войны с Россией.

Премьер добавил, что, если страны НАТО отправят военных на Украину, локальный конфликт может перерасти в мировую войну. «Я всегда предупреждаю политиков в Брюсселе, чтобы они были осторожны, чтобы Европа не оказалась в такой ситуации», — сказал он.

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите лидеров стран Евросоюза заявил, что сейчас нет консенсуса относительно отправки западных войск на Украину, «но в будущем ничего исключать нельзя». В марте он допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости.

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Высказывания Макрона вызвали широкую дискуссию в западных странах. В частности, власти США, Германии и Великобритании заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба добавил, что Киев никогда не просил об отправке военных для участия в боевых действиях.

Российские власти осуждают военную помощь Киеву со стороны западных стран и считают, что это лишь затягивает конфликт. В Кремле также неоднократно предупреждали, что появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом.