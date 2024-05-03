Орбан предупредил политиков ЕС об играх с огнем при размышлениях о войне

Разговоры о формировании европейских войск и участии в военных действиях, о чем говорили министр Сикорский и комиссар Боррель, подтверждают настоящие намерения политиков ЕС, тогда как союзу следует стремиться к миру, уверен Орбан

Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Размышления европейских лидеров по поводу заинтересованности в войне свидетельствуют об их реальных намерениях, такие разговоры подтверждают, что Европа играет с огнем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, его слова цитирует портал «24.hu».

Он напомнил, что о направлении европейских войск для участия в боевых действиях на континенте заявляли и глава МИД Польши Радослав Сикорский, предложивший создавать собственные силы реагирования в ЕС, и глава евродипломатии Жозеп Боррель, отмечавший, что война в Европе больше не фантазия.

«Эти заявления показывают настоящее намерение и не являются коммуникативными уловками. Европа играет с огнем», — сказал Орбан.

Он считает, что Венгрию дважды вынуждали вступать в европейские войны — Первую и Вторую мировые, поэтому теперь «хотелось бы придерживаться мирной позиции». В то же время он отметил, что ЕС уже два года «скатывается к российско-украинским» боевым действиям. «Я сижу и наблюдаю переход от мира к войне неделю за неделей», — констатировал венгерский политик.

В середине марта Боррель заявил, что речи о том, должны ли европейцы или американцы «умереть за Донбасс», не идет. По его словам, главное — это продолжение поставок необходимой помощи, чтобы «украинцы перестали умирать за Донбасс и остальные части своей страны». Глава дипломатии ЕС выступал вскоре после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон допустил появление на Украине западных войск.

Россия выступает против военной помощи и поставок военной техники на Украину. Москва неоднократно заявляла, что выступает за мирное завершение конфликта.