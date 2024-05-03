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Военная операция на Украине ,  
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Орбан предупредил политиков ЕС об играх с огнем при размышлениях о войне

Орбан считает заявления политиков в ЕС насчет войны игрой с огнем
Сюжет
Военная операция на Украине
Разговоры о формировании европейских войск и участии в военных действиях, о чем говорили министр Сикорский и комиссар Боррель, подтверждают настоящие намерения политиков ЕС, тогда как союзу следует стремиться к миру, уверен Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Размышления европейских лидеров по поводу заинтересованности в войне свидетельствуют об их реальных намерениях, такие разговоры подтверждают, что Европа играет с огнем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, его слова цитирует портал «24.hu».

Он напомнил, что о направлении европейских войск для участия в боевых действиях на континенте заявляли и глава МИД Польши Радослав Сикорский, предложивший создавать собственные силы реагирования в ЕС, и глава евродипломатии Жозеп Боррель, отмечавший, что война в Европе больше не фантазия.

Глава МИД Польши предложил создать в ЕС бригаду быстрого реагирования
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Фото:Omer Messinger / Getty Images

«Эти заявления показывают настоящее намерение и не являются коммуникативными уловками. Европа играет с огнем», — сказал Орбан.

Он считает, что Венгрию дважды вынуждали вступать в европейские войны — Первую и Вторую мировые, поэтому теперь «хотелось бы придерживаться мирной позиции». В то же время он отметил, что ЕС уже два года «скатывается к российско-украинским» боевым действиям. «Я сижу и наблюдаю переход от мира к войне неделю за неделей», — констатировал венгерский политик.

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Виктор Орбан

В середине марта Боррель заявил, что речи о том, должны ли европейцы или американцы «умереть за Донбасс», не идет. По его словам, главное — это продолжение поставок необходимой помощи, чтобы «украинцы перестали умирать за Донбасс и остальные части своей страны». Глава дипломатии ЕС выступал вскоре после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон допустил появление на Украине западных войск.

Россия выступает против военной помощи и поставок военной техники на Украину. Москва неоднократно заявляла, что выступает за мирное завершение конфликта.

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