Орбан призвал к переменам в ЕС
В руководстве ЕС нужны перемены, поскольку политика Брюсселя не отвечает интересам европейцев. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает газета Magyar Hírlap.
«Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и волей европейцев. Поэтому там необходимы перемены», — отметил Орбан, произнося речь, посвященную планам на 2024 год.
Он также напомнил, что Венгрия готовится к председательству в ЕС. «Make Europe great again! (Сделаем Европу снова великой. — РБК)», — сказал премьер, сделав отсылку к лозунгу предвыборной кампании 2016 года экс-президента США Дональда Трампа «Make America Great Again».
Его Орбан упомянул и персонально, выразив надежду, что в этом году он займет президентское кресло в США вновь. По словам венгерского лидера, в случае возвращения в Белый дом Трамп сможет установить мир в Восточной Европе.
ЕС Орбан также подверг критике в октябре. Тогда он сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.
В ответ на эти слова глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что Венгрию не держат в Евросоюзе и она может выйти из ЕС, если считает выдвигаемые Брюсселем требования оккупацией. «Это свободный выбор», — подчеркнул он.
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