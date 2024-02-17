Орбан призвал к переменам в ЕС

Орбан: руководство ЕС надо поменять, оно действует не в интересах европейцев

Виктор Орбан во время выступления с ежегодной речью «О положении нации» в Будапеште, Венгрия (Фото: Szilard Koszticsak / Reuters)

В руководстве ЕС нужны перемены, поскольку политика Брюсселя не отвечает интересам европейцев. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает газета Magyar Hírlap.

«Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и волей европейцев. Поэтому там необходимы перемены», — отметил Орбан, произнося речь, посвященную планам на 2024 год.

Он также напомнил, что Венгрия готовится к председательству в ЕС. «Make Europe great again! (Сделаем Европу снова великой. — РБК)», — сказал премьер, сделав отсылку к лозунгу предвыборной кампании 2016 года экс-президента США Дональда Трампа «Make America Great Again».

Его Орбан упомянул и персонально, выразив надежду, что в этом году он займет президентское кресло в США вновь. По словам венгерского лидера, в случае возвращения в Белый дом Трамп сможет установить мир в Восточной Европе.

ЕС Орбан также подверг критике в октябре. Тогда он сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

В ответ на эти слова глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что Венгрию не держат в Евросоюзе и она может выйти из ЕС, если считает выдвигаемые Брюсселем требования оккупацией. «Это свободный выбор», — подчеркнул он.