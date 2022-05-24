В Лондоне заявили об отсутствии планов направлять корабли в Черное море

Британия намерена работать с партнерами над поиском путей возобновления экспорта с Украины, в частности через порт Одессы. В ООН ранее призывали Россию снять блокаду с украинских портов

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В настоящий момент у Великобритании нет планов направлять военные корабли в Черное море, сообщил представитель британского правительства, передает Reuters.

По его словам, «блокировка Одессы препятствует получению продовольствия теми, кто нуждается в нем». Представитель правительства отметил, что Лондон продолжит интенсивно работать с партнерами над поиском путей восстановления экспорта с Украины.

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик заявил, что в украинских портах скопилось 4,5 млн т зерна, их не могут вывезти. Позднее директор ВПП ООН Дэвид Бизли призвал снять блокаду с украинских портов, поскольку это повлечет голод и дестабилизацию стран. С этой просьбой он обратился к российскому президенту Владимиру Путину, отмечал Reuters. Генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил, что Москве следует перестать препятствовать вывозу продовольствия с Украины, а российские продукты питания и удобрения должны быть допущены к мировым рынкам без препятствий.

МИД России в ответ заявил, что к продовольственному кризису привел комплекс причин, в первую очередь санкции, которые мешают нормальной свободной торговле, поэтому их следует снять.

В конце марта США объявили о выводе из Черного моря всех кораблей своих ВМС. В Пентагоне заявили, что этим демонстрируют свою незаинтересованность в эскалации конфликта. Минобороны Турции в апреле заявило, что не позволит вводить военные корабли в Черное море, согласно конвенции Монтрё. Ее 19-я статья гласит, что во время конфликта, участником которого не является Анкара, военные корабли враждующих сторон не могут проходить через проливы. Министр обороны Хулуси Акар отмечал, что турецкая сторона пытается дипломатическим путем предостеречь союзников от входа в Черное море, поскольку такие действия могут быть восприняты как провокация.

