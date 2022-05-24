В Лондоне заявили об отсутствии планов направлять корабли в Черное море

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 15:58
Дюков впервые отреагировал на сообщения об уходе главы Премьер-лиги Спорт, 17:18
Швыдкой предложил не отправлять экспонаты российских музеев за границу Политика, 17:18
Басурин опроверг планы по заходу сил ДНР в Авдеевку Политика, 17:15
До приезда скорой: как технологии сохранят жизнь человеку с инфарктом Партнерский проект, 17:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:07
Доля частных инвесторов в торгах акциями на Мосбирже выросла почти до 75% Инвестиции, 17:07
В Чехии и Словении выявили первые случаи оспы обезьян Общество, 17:04
В Минкультуры назвали самых высокооплачиваемых глав учреждений культуры Общество, 17:03
Госдума одобрила законопроект о внешнем управлении в ушедших компаниях Бизнес, 17:02
Дюков ответил на вопрос о будущем крымского футбола Спорт, 17:00
Турчак назвал иллюзиями сравнение санкций со «страшным детским сном» Экономика, 16:55
Российская чемпионка Европы по шахматам будет выступать за Польшу Спорт, 16:53
Правительство разрешило «Сургутнефтегазу» сохранить листинг за рубежом Инвестиции, 16:52
Евросоюз на год отменил пошлины на импорт с Украины Экономика, 16:49
Военная операция на Украине ,  
0 

В Лондоне заявили об отсутствии планов направлять корабли в Черное море

Представитель кабмина Британии заявил, что Лондон не направит корабли в Черное море
Британия намерена работать с партнерами над поиском путей возобновления экспорта с Украины, в частности через порт Одессы. В ООН ранее призывали Россию снять блокаду с украинских портов
Фото: Peter Byrne / Getty Images
Фото: Peter Byrne / Getty Images

В настоящий момент у Великобритании нет планов направлять военные корабли в Черное море, сообщил представитель британского правительства, передает Reuters.

По его словам, «блокировка Одессы препятствует получению продовольствия теми, кто нуждается в нем». Представитель правительства отметил, что Лондон продолжит интенсивно работать с партнерами над поиском путей восстановления экспорта с Украины.

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик заявил, что в украинских портах скопилось 4,5 млн т зерна, их не могут вывезти. Позднее директор ВПП ООН Дэвид Бизли призвал снять блокаду с украинских портов, поскольку это повлечет голод и дестабилизацию стран. С этой просьбой он обратился к российскому президенту Владимиру Путину, отмечал Reuters. Генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил, что Москве следует перестать препятствовать вывозу продовольствия с Украины, а российские продукты питания и удобрения должны быть допущены к мировым рынкам без препятствий.

Министр обороны Турции исключил пропуск военных кораблей в Черное море
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

МИД России в ответ заявил, что к продовольственному кризису привел комплекс причин, в первую очередь санкции, которые мешают нормальной свободной торговле, поэтому их следует снять.

В конце марта США объявили о выводе из Черного моря всех кораблей своих ВМС. В Пентагоне заявили, что этим демонстрируют свою незаинтересованность в эскалации конфликта. Минобороны Турции в апреле заявило, что не позволит вводить военные корабли в Черное море, согласно конвенции Монтрё. Ее 19-я статья гласит, что во время конфликта, участником которого не является Анкара, военные корабли враждующих сторон не могут проходить через проливы. Министр обороны Хулуси Акар отмечал, что турецкая сторона пытается дипломатическим путем предостеречь союзников от входа в Черное море, поскольку такие действия могут быть восприняты как провокация.
 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Великобритания Черное море военные корабли
Материалы по теме
Минобороны Турции заявило о попытках удержать НАТО вдали от Черного моря
Политика
Министр обороны Турции исключил пропуск военных кораблей в Черное море
Политика
МИД ответил ООН призывом снять санкции в обмен на доступ к портам Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter