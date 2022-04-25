Минобороны Турции заявило о попытках удержать НАТО вдали от Черного моря

Турция пытается удержать союзников по НАТО подальше от Черного моря, чтобы не создавать «повышенную чувствительность», заявил министр обороны. Он призвал не вызывать недоразумений, которые могут быть восприняты как провокация

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Турция дипломатическим путем пытается удержать союзников по НАТО подальше от Черного моря, действуя вне рамок Конвенции Монтрё, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает газета Hürriyet.

Говоря о предложениях союзникам по НАТО не входить в Черное море во время российской военной операции на Украине, министр отметил, что Турция стремится не допустить «нарушения равновесия в рамках принципа региональной собственности».

«Если здесь нарушится равновесие, вероятность того, что все выйдет из-под контроля, очень высока. Давайте не будем превращать Черное море в конкурентную среду. Это то, о чем мы говорим открыто», — сказал Акар, отмечая, что входы и выходы союзников НАТО в Черное море «создадут повышенную чувствительность».

По его словам, у Турции есть несколько предложений по поддержанию стабильности в Черном море. «Наш призыв: Не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям. <...> Давайте не будем вызывать недоразумений или действий, которые могут быть восприняты как провокация. Мы говорим, что какие бы намерения вы ни делали, другая сторона увидит в этом провокацию», — добавил глава турецкого Минобороны.

В ответ на вопрос журналиста газеты, есть ли в данный момент в Черном море военные корабли стран, не являющихся прибрежными, Акар сказал: «Нет».

Согласно Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, торговые суда имеют право свободно и без оплаты проходить через оба пролива, контролируемых Турцией. Для военных судов государств с выходом к Черному морю и тех, у кого его нет, действуют разные режимы. Первые могут проводить через проливы Босфор и Дарданеллы корабли любого класса, для вторых действуют ограничения по классу и тоннажу. Статья 19 Конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.

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Россия начала военную операцию на Украине с целью «денацификации» и «демилитаризации» страны 24 февраля. В тот же день Киев попросил Анкару закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей.

26 февраля украинский президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, который обещал закрыть Черное море. «Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны. Народ никогда этого не забудет!» — написал Зеленский в Twitter.

1 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей. При этом он отметил, что с начала спецоперации России на Украине запросов о прохождении военных судов через проливы не поступало.

26 марта в прибрежной зоне Босфора обнаружили объект, «похожий на мину». Из-за этого Турция перекрыла движение судов по проливу в обоих направлениях и отправила к нему силы подводной обороны страны, чтобы обезвредить. Спустя два дня Минобороны Турции сообщило о еще одной морской мине, позже ее также нейтрализовали.