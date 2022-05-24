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FT узнала, что Орбан предложил ЕС отложить обсуждение нефтяного эмбарго

Обсуждение эмбарго на российскую нефть на уровне лидеров стран ЕС будет контрпродуктивным, заявил премьер-министр Венгрии. По словам Орбана, для начала необходимо уладить разногласия
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Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Венгрия не поддержит решение Евросоюза ввести нефтяное эмбарго против России, пока ЕС не предоставит стране более подробной информации о финансовой помощи ей, и предлагает до разрешения этих споров не выносить обсуждение этой меры на саммит лидеров стран ЕС, заявлено в письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председателю ЕС Шарлю Мишелю, сообщила Financial Times.

«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным. Это только подчеркнет наличие внутренних разногласий и не даст реальной возможности их разрешить. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета», — написал премьер-министр.

Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть
Бизнес
Урсула фон дер Ляйен

С конца февраля Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России и готовит шестой. Одним из ключевых ограничений должно стать эмбарго на нефть. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022-го.

Пока Евросоюзу не удалось согласовать новый санкционный пакет. Сначала против эмбарго выступили Венгрия, Словакия и Чехия, а впоследствии ЕК пошла им навстречу и разрешила Венгрии и Словакии продолжить импорт российской нефти до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года. После этого Братислава и Прага сняли свои возражения, но Будапешт все еще не готов отозвать свое вето.

Как заявил Орбан, для венгерской экономики эмбарго на российскую нефть будет сравнимо с «атомной бомбой», а на то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы. В связи с этим Венгрия требует от ЕС пятилетней отсрочки, а также компенсации затрат на перестройку топливной и энергетической промышленности, приспособленной под тяжелую российскую нефть. По оценке главы венгерского МИДа Петера Сийярто, для ее полной модернизации может потребоваться до €18 млрд.

Еврокомиссия на фоне подготовки к возможному эмбарго представила план REPowerEU, который содержит предложения об отказе от российских энергоресурсов к 2027 году, на реализацию которого предусмотрено €210 млрд. Однако Орбан счел этот план неспособным решить проблемы Венгрии в случае введения эмбарго.

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Прогнозы

В Кремле предупредили, что введение запрета на импорт российской нефти со стороны ЕС негативно повлияет на энергобаланс континента и повлечет изменения на мировом нефтяном рынке. Россия будет компенсировать «выпадающие заявки» поставками на восток, допустил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
эмбарго российская нефть Венгрия Виктор Орбан Евросоюз санкции
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