Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть

Если ЕС немедленно и полностью откажется российской нефти, Россия сможет перепродать топливо по возросшим ценам на другом рынке, что пополнит ее казну, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей, заявила в интервью MSNBC глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В вопросе санкций нужно стратегически мыслить и найти правильный баланс с тем, чтобы не навредить слишком сильно европейской экономике, «потому что она — наш самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии, путинской агрессии», считает она.

По словам фон дер Ляйен, если Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, президент России Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму». «Это наполнит его военную казну», — указала глава ЕК.

Она заверила, что Европа со временем полностью откажется от российских энергоносителей, но не уточнила, когда это произойдет. «Если президент Путин чего и добился, так это потери своего лучшего клиента. <...> Он подтолкнул нас — и это хорошо — в направлении возобновляемой чистой энергетики», — добавила фон дер Ляйен.

18 мая Еврокомиссия представила план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе от газа. Глава ЕК заявила, что он будет основан на трех принципах: экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок. План рассчитан до 2027 года; по оценке Брюсселя, на его реализацию понадобится €210 млрд.

С начала российской военной операции на Украине ЕС ввел в отношении России пять пакетов санкций. В рамках ограничений Евросоюз с августа намерен ввести запрет на закупку и импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России. Шестой пакет санкций включает постепенное эмбарго на российскую нефть. 16 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не смог согласовать его. Ранее он предупреждал, что помешать этому могут разногласия некоторых стран по нефтяному эмбарго.