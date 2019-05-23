Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток

Соединенные Штаты, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона, действительно рассматривают возможность увеличения своего военного контингента на Ближнем Востоке. Ранее об этом говорили источники Associated Press и Reuters

Фото: Desiree King / U.S. Marine Corps / Reuters

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN. Подобный шаг, указал Шанахан, может быть предпринят для «усиления защиты сил [США]» в условиях напряженности в отношениях с Ираном.

Накануне об этом со ссылкой на источники в Белом доме писали Associated Press и Reuters. Собеседники первого агентства при этом отмечали, что американское Минобороны может отправить в регион до 10 тыс. военнослужащих дополнительного, источники второго говорили о порядка 5 тыс. военных.

Шанахан, комментируя эти данные, и то, и другое число назвал «неточным». «[Речь идет] ни о 10 тыс. [военнослужащих], ни о 5 тыс.», — указал он. При этом сколько военных американские власти могут на самом деле направить на Ближний Восток он не уточнил. Собеседники CNN, напоминает телеканал, ранее рассказывали о планах Белого дома увеличить контингент в регионе «тысячами» военнослужащих.

О ситуации с безопасностью в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном Шанахан пообещал проинформировать президента США Дональда Трампа.