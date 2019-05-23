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Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток
Соединенные Штаты, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона, действительно рассматривают возможность увеличения своего военного контингента на Ближнем Востоке. Ранее об этом говорили источники Associated Press и Reuters
Фото: Desiree King / U.S. Marine Corps / Reuters

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN. Подобный шаг, указал Шанахан, может быть предпринят для «усиления защиты сил [США]» в условиях напряженности в отношениях с Ираном.

Накануне об этом со ссылкой на источники в Белом доме писали Associated Press и Reuters. Собеседники первого агентства при этом отмечали, что американское Минобороны может отправить в регион до 10 тыс. военнослужащих дополнительного, источники второго говорили о порядка 5 тыс. военных.

Шанахан, комментируя эти данные, и то, и другое число назвал «неточным». «[Речь идет] ни о 10 тыс. [военнослужащих], ни о 5 тыс.», — указал он. При этом сколько военных американские власти могут на самом деле направить на Ближний Восток он не уточнил. Собеседники CNN, напоминает телеканал, ранее рассказывали о планах Белого дома увеличить контингент в регионе «тысячами» военнослужащих.

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США разместят больше Patriot на Ближнем Востоке на фоне «иранской угрозы»

О ситуации с безопасностью в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном Шанахан пообещал проинформировать президента США Дональда Трампа.

Запрос направить на Ближний Восток дополнительные американские войска, отмечал накануне Reuters, поступил от Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Военнослужащие, уточняли собеседники агентства, запрашиваются в оборонительных целях.

Несколько дней назад американские власти заявили о планах направить в регион дополнительные комплексы Patriot. Соответствующее решение, указывало Associated Press, было принято на фоне «иранской угрозы». В частности, уточняло агентство, неназванные чиновники рассказали ему, что Иран якобы размещает у своих берегов на маломерных судах ракеты. Официально в США эту информацию не комментировали.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Ближний Восток, Вашингтон, войска
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