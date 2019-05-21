Трамп заявил о готовности к переговорам и пригрозил Ирану «великой силой»

По словам Трампа, он готов вести переговоры с Тегераном, если в исламской республике пойдут на такой шаг. В Иране же считают, что сейчас ситуация не подходит для диалога

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп сказал, что он готов провести переговоры с Ираном, если в исламской республике пойдут на такой шаг. Он также заявил, что, в случае агрессии, Тегеран столкнется с «великой силой», сообщается на сайте Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне не видят признаков того, что «что-либо произойдет». «Но если это произойдет, то оно будет встречено, очевидно, с великой силой. У нас не будет выбора», — сказал он журналистам.

По его словам, США и Иран на данный момент не ведут переговоров. Трамп заявил, что Вашингтон готов к диалогу, но это будет зависеть от Тегерана. «Только я бы хотел, чтобы они позвонили, когда будут готовы. Если они не готовы, то не стоит утруждаться», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что «посмотрит, что будет дальше» и напомнил об «очень сильных санкциях», которые США ввели против Ирана.