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Политика ,  
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Трамп подключил разведку к расследованию о слежке за его штабом
Спецслужбы, согласно поручению президента, помогут прокурору расследовать это дело. Главе надзорного ведомства Трамп также разрешил рассекречивать всю необходимую, по его мнению, информацию относительно этого производства
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп привлек к расследованию о слежке за его штабом во время предвыборной кампании 2016 года разведывательное сообщество. Это следует из соответствующего заявления Белого дома. Его на своей странице в Twitter опубликовала официальный представитель администрации Трампа Сара Сандерс.

«Сегодня, — говорится в документе, — по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов (Уильяма Барра. — РБК) президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года».

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Кроме того, Барру Трамп, согласно обнародованному Сандерс заявлению, делегировал «все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию». Reuters уточняет, что именно события, которые лежали в его основе, побудили ФБР в 2017 году начать расследование связей между кампанией Трампа и Россией.

Прежде газеты The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщали о том, что ФБР во время предвыборной кампании внедрило в штаб Трампа своего информатора. Этот человек, по информации собеседников изданий, общался с заподозренными в связях с Россией советниками нынешнего президента США. Трамп позже попросил проверить эту информацию Минюст. Если это правда, отмечал американский лидер, то «это крупнейший политический скандал».

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Материалы, которые впоследствии оказались у ФБР, легли в основу дела о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года и о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией. Это производство велось в Штатах на протяжении двух лет. В середине марта спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер сообщил о завершении своего расследования. Согласно части его заключения, которое стало доступно общественности, доказательств сговора предвыборного штаба Трампа с Россией Мюллер не выявил, однако вмешательство со стороны Москвы в выборы было, признал спецпрокурор. Российские власти со своей стороны эту информацию неоднократно отвергали.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Разведка, расследование
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