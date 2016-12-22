Белый дом раскрыл материалы о слежке ФБР за экс-помощником Трампа

ФБР вело прослушку экс-помощника Трампа в избирательном штабе Картера Пейджа из-за подозрений в его работе на Россию. Пейдж ранее признавался в контактах с россисйкими агентами, однако отрицал, что был завербован

Картер Пейдж (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Белый дом передал газете The New York Times рассекреченные документы, из которых следует, что ФБР в 2016 году вело слежку за помощником Трампа в избирательном штабе Картером Пейджем. Причиной стали подозрения в его работе на Россию.

Публикация документов стала итогом политического конфликта в сенате США. Республиканцы заявили, что ФБР превысило свои полномочия, начав прослушку Картера Пейджа. Против подобного утверждения выступили демократы. При этом сторонники республиканской партии отмечали, что основанием для слежки стало досье, подготовленное агентом британской разведки Кристофером Стилом. Ранее к этому же выводу пришел комитет по разведке палаты представителей.

Из опубликованных документов следует, что ФБР запрашивало разрешения на прослушку Картера Пейджа. «ФБР считает, что Пейдж был предметом целенаправленной вербовки со стороны российского правительства», — поясняется в документе позиция спецслужбы.

Обвинения против Пейджа были выдвинуты еще в 2015 году — тогда его обвинили в работе в качестве незарегистрированным агента России. Причиной этого стали его контакты с вероятными сотрудниками российской разведки в США. Пейдж позднее признавался Buzzfeed, что его действительно пытались вербовать российские агенты, однако он в ходе общения не передал им никаких чувствительных сведений.