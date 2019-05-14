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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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NYT узнал о решении проверить законность расследования Мюллера
Прокурор Джон Даррем проведет проверку того, насколько законно было расследование Роберта Мюллера, посвященное «российскому вмешательству» и вероятному сговору Трампа с Кремлем
Роберт Мюллер (Фото: Zhang Jun / Zuma / ТАСС)

Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему начать проверку того, как именно было инициировано расследование о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это решение было принято на фоне призывов Трампа к проверке расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. По его итогам Мюллер подтвердил, что Россия предпринимала попытки вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах. Однако отчет его команды показал, что, несмотря на почти двухлетнюю работу, обнаружить признаков сговора штаба Трампа с российскими властями не удалось.

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Конгресс США потребовал у генпрокурора Барра материалы по докладу Мюллера

Трамп заявлял, что расследование Мюллера было политически мотивировано. В подобном очернении своей фигуры он обвинял Демократическую партию. В начале мая схожие заявления делал юрист Белого дома и спецсоветник президента США Эммет Флад, который также раскритиковал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. «Перевернутые доказательства и «оправдательные» заключения [команды спецпрокурора] можно понимать только как политические заявления», — заявлял Флад. Свои соображения он изложил в письме к генпрокурору Уильяму Барру.

Публичная версия 448-страничного доклада Мюллера по итогам двухлетнего расследования так называемого российского дела была опубликована 18 апреля на сайте Минюста США. В данной версии некоторые части текста недоступны для просмотра и зачеркнуты. В большинстве случаев это сделано для воспрепятствования раскрытия информации о ходе текущих расследований.

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Юрист Белого дома увидел в выводах команды Мюллера политические заявления

Спецслужбы вели расследование о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование также проводили специалисты комитета разведки палаты представителей. Комментируя итоги расследования, Дональд Трамп в очередной раз отверг свою связь с Кремлем.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Роберт Мюллер, российское вмешательство
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