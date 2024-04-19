 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Черным морем сбили три ракеты ATACMS

Минобороны: над Черным морем сбили три ракеты ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Черным морем сбили три ракеты ATACMS, были также уничтожены 25 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, отчиталось Минобороны. Москва осуждает поставку Украине дальнобойного оружия

Российские системы ПВО ночью сбили три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем, сообщило Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены 25 снарядов RM-70 Vampire и три дрона над Белгородской областью.

Рано утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе были слышны громкие звуки, это связано с уничтожением над морской акваторией воздушной цели. По его словам, цель сбили «на большом расстоянии» от города, объекты инфраструктуры не пострадали.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — разработка американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-270 MLRS и M-142 HIMARS.

В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км. В прошлом октябре США передали ВСУ ATACMS block I «в небольшом количестве».

Конгрессмены предложили дать Украине дальнобойные ATACMS
Политика
Фото:lockheedmartin.com

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Там периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Минобороны с осени регулярно отчитывается о перехвате ATACMS. Как писала The New York Times, ракеты, переданные Украине, оснащены кассетными боеприпасами.

Москва осуждает поставку Украине дальнобойного оружия. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что при получении таких ракет ВСУ российские войска будут вынуждены «отодвигать» украинскую армию «от территорий, которые являются нашей страной».

Над Черным морем сбили три ракеты ATACMS
Над Черным морем сбили три ракеты ATACMS

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Черное море ATACMS беспилотники Украина Белгородская область
Материалы по теме
Конгрессмены предложили дать Украине дальнобойные ATACMS
Политика
Зеленский назвал, как Украина применит дальнобойные ракеты ATACMS
Политика
WSJ узнала, что США могут рассмотреть поставку дальнобойных ATACMS Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России» Политика, 08:19
Кольцо сжимается сильнее: как Евросоюз осложнил перевозку грузов в Россию Pro, 08:13
Россиянин Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона в НХЛ Спорт, 08:06
Экспорт российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» остался рекордным Бизнес, 08:00
Минобороны назвало возможную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье Политика, 07:47
Глава Ставрополья рассказал о состоянии летчиков после крушения самолета Общество, 07:34
Economist сообщил о способном долететь до Сибири украинском дроне Политика, 07:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Над Черным морем сбили три ракеты ATACMS Политика, 07:26
Губернатор сообщил о падении самолета в Ставропольском крае Политика, 07:12
NYT узнала, по какой цели в Иране ударил Израиль Политика, 07:04
Размер закрытой части бюджета достиг 22,6% Экономика, 07:00
«Снова вырастут цены». Эйчары назвали отрасль с рекордным дефицитом людей Pro, 07:00
Главу приморского города обвинили в смерти женщины из-за сломанного судна Общество, 06:34