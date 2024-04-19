Минобороны: над Черным морем сбили три ракеты ATACMS

Над Черным морем сбили три ракеты ATACMS

Над Черным морем сбили три ракеты ATACMS, были также уничтожены 25 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, отчиталось Минобороны. Москва осуждает поставку Украине дальнобойного оружия

Российские системы ПВО ночью сбили три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем, сообщило Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены 25 снарядов RM-70 Vampire и три дрона над Белгородской областью.

Рано утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе были слышны громкие звуки, это связано с уничтожением над морской акваторией воздушной цели. По его словам, цель сбили «на большом расстоянии» от города, объекты инфраструктуры не пострадали.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — разработка американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-270 MLRS и M-142 HIMARS. В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км. В прошлом октябре США передали ВСУ ATACMS block I «в небольшом количестве».

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Там периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Минобороны с осени регулярно отчитывается о перехвате ATACMS. Как писала The New York Times, ракеты, переданные Украине, оснащены кассетными боеприпасами.

Москва осуждает поставку Украине дальнобойного оружия. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что при получении таких ракет ВСУ российские войска будут вынуждены «отодвигать» украинскую армию «от территорий, которые являются нашей страной».