Почему в конгрессе США одобрили блокировку китайского TikTok

Палата представителей США одобрила законопроект о блокировке TikTok, если у него не сменится владелец. Решающее слово за сенатом. Зачем США объявили войну молодежной видеосети и при чем тут президентские выборы — в материале РБК

Фото: Mario Tama / Getty Images

20 марта в сенате конгресса США прошли закрытые слушания, на которых обсуждались связанные с китайским видеосервисом TikTok риски и в которых приняли участие представители спецслужб и Минюста; детали этой встречи стали известны лишь в ночь на 22 марта. Сенатор от Коннектикута, демократ Ричард Блюменталь сказал Axios, что был чрезвычайно впечатлен детальностью и конкретностью информации, представленной на слушаниях. «Их (создателей TikTok. — РБК) способность отслеживать, их способность шпионить шокирует», — отметил республиканец Эрик Шмитт (Монтана).

От сенаторов зависит дальнейшая судьба приложения: вскоре высшая палата конгресса США должна приступить к рассмотрению законопроекта, предусматривающего блокировку TikTok на территории США, если его владелец — китайская компания ByteDance — откажется продать сервис другому собственнику.

Что известно о законопроекте конгресса по TikTok

5 марта два члена палаты представителей США, республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти, представили подготовленный ими cовместно с другими членами конгресса проект «Закона о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», нацеленного, в сущности, на TikTok и его материнскую компанию ByteDance.

Галлахер и Кришнамурти — ключевые члены специального комитета нижней палаты, занимающегося стратегическим соперничеством между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. «Я обращаюсь к TikTok: порвите с Коммунистической партией Китая или забудьте о доступе к американским пользователям. Главный противник Америки не может контролировать доминирующую медиаплатформу в Соединенных Штатах. Время TikTok в США истекло, если только он не прекратит свои отношения с контролируемой КПК ByteDance», — заявил Галлахер, глава комитета, комментируя билль, который предусматривает удаление TikTok из магазинов приложений и его блокировку на территории США, если в течение полугода с момента вступления закона в силу китайская компания не продаст сервис новому собственнику, который устроит американское правительство.

В 2023 году стоимость TikTok, который позволяет пользователям размещать в своих аккаунтах короткие видеоролики, оценивалась в $220 млрд. США для него один из крупнейших рынков, там у сервиса около 170 млн клиентов.

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Главная обеспокоенность властей США заключается в том, что ByteDance может передать данные американских пользователей TikTok правительству Китая, если от него поступит соответствующий запрос: компания зарегистрирована в стране и обязана следовать местному законодательству.

Еще конгрессмены считают, что алгоритмы соцсети могут быть использованы для распространения политической пропаганды.

Сама компания называет эти опасения безосновательными. Представители TikTok заявили, что потратили больше $1,5 млрд на защиту и хранение данных американских пользователей на территории США. Правительство КНР отрицает обвинение в том, что оно контролирует соцсеть, оно пообещало противодействовать любым попыткам Соединенных Штатов заставить ByteDance продать приложение.

В 2020 году под давлением администрации Дональда Трампа ByteDance заключила договор с американской компанией Oracle, которая получила эксклюзивный контроль над всеми техническими операциями TikTok в США. В 2022 году компании приступили к «операции Техас» — переносу данных всех американских пользователей TikTok в облачную инфраструктуру Oracle. Тогда же Oracle провела проверку алгоритмов и модерации контента TikTok на предмет манипуляций со стороны властей КНР.

Интерес к покупке TikTok уже проявили бывший глава Минфина США Стив Мнучин, бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик и канадский бизнесмен Кевин О'Лири. Причем последний захотел приобрести его почти с 90-процентной скидкой — за $20–30 млрд. Он пояснил, что с высокой долей вероятности китайская компания продаст лишь бренд и аудиторию, но не программное обеспечение и алгоритмы. Потенциальному покупателю придется «повторно эмулировать» их, то есть заново программировать. О’Лири сообщил, что уже обсудил возможную сделку с Дональдом Трампом и планирует сделать это с Джо Байденом.

Насколько конгресс приблизился к блокировке TikTok

13 марта палата представителей конгресса США проголосовала за утверждение законопроекта о блокировке TikTok. «За» проголосовали 352 члена палаты, «против» — лишь 65. Затем билль поступил на рассмотрение в сенат. Лидер демократов в сенате Чак Шумер пока не обозначил свою готовность выдвинуть законопроект на рассмотрение, хотя билль получил поддержку обеих партий в палате представителей. Его рассмотрение в сенате может занять до нескольких месяцев, сообщает NBC News. Это в том числе вызвано уходом конгресса на пасхальные каникулы — с 23 марта по 8 апреля.

Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, если его поддержат обе палаты. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал сенат действовать быстро, чтобы принять законопроект. Впрочем, сенаторы не только не торопятся, но и раздумывают над тем, чтобы создать собственное законодательство для регулирования этой соцсети.

Видимо, для ускорения рассмотрения законопроекта, подготовленного нижней палатой, 20 марта в сенате был организован закрытый брифинг с участием представителей Федерального бюро расследований (ФБР), офиса директора Национальной разведки и Минюста США.

Несмотря на то что американское разведсообщество на протяжении нескольких лет предупреждало об угрозе, которую представляет TikTok для национальной безопасности, некоторые участники встречи были шокированы услышанным. Неназванный сенатор сообщил Axios, что, по имеющейся у разведки США информации, TikTok может вести прослушку через микрофоны в устройствах пользователей, отслеживать нажатия клавиш и определять, что пользователи делают в других приложениях.

Впрочем, часть сенаторов по-прежнему считает ненужным слишком спешить с утверждением законопроекта, а глава комитета сената по торговле Мария Кантуэлл предложила сначала провести публичные слушания, посвященные проблеме TikTok. Председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнет выступил также за рассекречивание некоторых аналитических материалов и разведданных, представленных на брифинге в среду.

Генеральный директор ByteDance Цзянь Юньжань неоднократно давал показания в конгрессе США, а само приложение 15 марта разослало своим пользователям уведомление с просьбой помочь спасти TikTok от блокировки. «Расскажите своим сенаторам, насколько важен для вас TikTok. Попросите их проголосовать против запрета TikTok», — говорилось в нем.

Однако в адрес сенаторов стали поступать не только обращения, но и угрозы. The Washington Post сообщила 21 марта, что полиция начала расследование в связи с ростом числа сообщений и звонков, авторы которых запугивают сенаторов расправой, если те проголосуют за блокировку. В ряде случаев звонившие обещали навредить самим себе, если закон будет принят. Представитель соцсети опубликовал заявление, в котором решительно осудил угрозы в адрес конгрессменов и призвал пользователей высказываться уважительно и цивилизованно.

Как судьба приложения может повлиять на выборы

Еще в феврале 2023 года администрация президента США распорядилась, чтобы сотрудники федеральных органов удалили со своих устройств TikTok. Однако запрет не распространяется на предвыборный штаб американского президента, и в феврале 2024 года его команда завела на сервисе аккаунт для привлечения голосов молодых избирателей. Первый ролик был посвящен главному спортивному событию страны, Супербоулу, и сопровождался словами «лол, привет, ребята» (lol hey guys). В нем Байден отвечал на шуточные вопросы, связанные с бейсболом и этим матчем, например, что ему больше нравится — сама игра или реклама во время трансляции. По состоянию на 22 марта в аккаунте размещено уже несколько десятков коротких видео. Чуть больше чем за месяц он набрал почти 270 тыс. подписчиков.

Агентство Reuters отмечает, что блокировка TikTok не только лишит Байдена канала коммуникации с молодыми избирателями, но может лишить его поддержки этой важной части электората, способной обеспечить его переизбрание. Политтехнологи отмечают, что приложение стало главным источником информации для политически активных молодых американцев.

Более того, значительная часть пользователей соцсети — либо сторонники Демократической партии, либо разделяют ее идеи. Опрошенные агентством эксперты и инфлюенсеры сошлись во мнении, что блокировка TikTok может серьезно повлиять на исход выборов, поскольку отберет у молодежи популярный способ общения и самовыражения в интернете и настроит ее против президента.

Дональд Трамп, который, будучи президентом США, сам пытался вынудить ByteDance продать приложение, теперь решил встать на его защиту. «В TikTok много людей, которым он нравится. В TikTok много маленьких детей, которые сойдут с ума без него», — заявил он в интервью CNBC. Вероятно, на мнение Трампа среди прочего повлияла встреча с одним из крупнейших доноров Республиканской партии и инвестором ByteDance Джеффом Ясом, пишет Business Insider.

В Белом доме не обеспокоены тем влиянием, которое блокировка приложения окажет на шансы Байдена на переизбрание, заявил Reuters неназванный высокопоставленный член администрации. Другой сотрудник Белого дома подчеркнул, что вопросы национальной безопасности перевешивают все иные соображения. «Президент не принимает решения о национальной безопасности, основываясь на отзывах пользователей про то, довольны они или нет TikTok или любой другой платформой», — сказал он.