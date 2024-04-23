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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнало сроки поставок новой военной помощи Украине

Reuters: Украина получит оружие через несколько дней после одобрения помощи США
Сюжет
Военная операция на Украине
После одобрения Палатой представителей законопроект о помощи Украине должен рассмотреть Сенат, Байден обещал подписать документ немедленно. Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Оружие и боеприпасы могут начать поступать на Украину «в течение нескольких дней» после того, как рассматриваемый в Конгрессе США законопроект о помощи Киеву в размере $60 млрд станет законом, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Документ после нескольких месяцев споров одобрила Палата представителей, 23 апреля намечено рассмотрение в Сенате, президент США Джо Байден обещал «немедленно» подписать закон после его одобрения Конгрессом.

«С американской стороны не будет никаких задержек или загвоздок», — сказал источник.

Помощь придет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы, и, по словам аналитиков, нет гарантий, что ее будет предоставлено больше, отмечает агентство.

При этом официальные лица и эксперты сходятся во мнении, что артиллерийские снаряды, высокоточные ракеты и средства противовоздушной обороны «изменят военные перспективы Украины», говорится в статье.

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Власти США уже готовят новой пакет военной помощи Украине на фоне продвижения соответствующего законопроекта в Конгрессе, писала Politico со ссылкой на американские источники. Предыдущий — на сумму в $300 млн — был передан в марте.

В новый пакет могут войти бронетехника, БМП Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113, артиллерия и снаряды для ПВО, указывает издание. Американские чиновники рассчитывают, что партия будет готова к отправке сразу после того, как закон о помощи Киеву подпишет Байден.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле заявляли, что это не окажет влияния на ход военной операции. В интервью «РИА Новости» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что «Россию победить оружием невозможно».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине поставки оружия США
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