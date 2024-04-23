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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало содержание большого пакета помощи США Украине

Politico: в новый пакет помощи Украине войдут бронетехника, Bradley и снаряды
Сюжет
Военная операция на Украине
Партию вооружений рассчитывают отправить Украине сразу после того, как Байден подпишет закон о помощи Киеву. В нее войдут бронетехника, БМП Bradley, бронетранспортеры, артиллерия и снаряды для ПВО
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

США готовят новый пакет военной помощи Украине, как ожидается, он будет намного больше предыдущего на сумму $300 млн, который был передан в марте сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, в новую партию вооружений войдут бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы. Также там будут артиллерия и снаряды для ПВО.

По словам собеседников, «большой пакет поможет удовлетворить потребности Украины на поле боя», представители Минобороны все еще «вносят в него последние штрихи». Американские чиновники рассчитывают, что он будет готов к отправке сразу после того, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении Украине помощи на $60,64 млрд.

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20 апреля палата представителей США приняла законопроект, в который входит в том числе $23,2 млрд на восполнение запасов Соединенных Штатов, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ также предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Голосование в сенате назначено на 23 апреля.

Если сенат утвердит предоставление помощи Украине, готовящийся сейчас в Пентагоне пакет будет вторым с декабря. Затруднения с предоставлением поддержки были вызваны разногласиями в конгрессе по поводу соответствующего законопроекта, конгрессмены не могли договориться с прошлой осени.

После решения палаты представителей президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей и заявил, что законопроект предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней». Российские власти осуждают поддержку Киева, в Кремле заявили, что одобрение помощи «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
военная помощь США Украина Пентагон
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