В «слитых» документах ЦРУ нашли прогноз ответа Китая на удары по России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновка Политика, 11:24
В НХЛ за день повторили два исторических рекорда Спорт, 11:14
Bild узнал о планах поездки Зеленского в Германию за Карлом Великим Политика, 11:03
Что будет с ИТ-компаниями Китая после смягчения позиции властей Pro, 11:02
Что случилось в мире Hi-Tech: от новинок Xiaomi до нейросети в Google Life, 11:00
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 10:44
В «слитых» документах ЦРУ нашли прогноз ответа Китая на удары по России Политика, 10:43
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Месси побил рекорд Роналду по количеству голов в европейских клубах Спорт, 10:32
Как изменился рынок факторинга и финансирования цепочек поставок Тренды, 10:32
В России создали группы для борьбы с поставленными Киеву Западом танками Политика, 10:31
Как малому бизнесу противостоять кризису РБК +, 10:30
Минобороны показало кадры работы расчетов РЛС «Ниобий» Политика, 10:00
Как домохозяйка опровергла подход Грэма и стала звездой фондового рынка Инвестиции, 10:00
Как налоговики доначислили россиянам больше ₽0,5 трлн. Инфографика Экономика, 10:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

В «слитых» документах ЦРУ нашли прогноз ответа Китая на удары по России

WP: ЦРУ сочло, что Китай может увеличить поддержку Москвы из-за ударов ВСУ «вглубь» России
Если Украина ударит вглубь России дальнобойным вооружением, Китай может воспользоваться этим для оправдания снабжения Москвы оружием и обвинений в адрес НАТО, считают в ЦРУ
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Существенные удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России могут дать Китаю возможность «выставить НАТО агрессором» и увеличить поддержку Москвы. Такая оценка содержится в ежедневной информационной справке World Intelligence Review для высокопоставленных чиновников США, составленной ЦРУ. Она среди прочих «слитых секретных документов» попала в интернет, пишет Washington Post.

Если ВСУ применят при ударах по России предоставленное западными странами вооружение, это, вероятно, сформирует у Пекина мнение, что «Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта» и что поставки оружия Москве теперь будут оправданы, говорится в аналитической записке.

Другие документы разведки содержат обновленную информацию о ядерной программе КНДР, а также результаты шпионажа за Южной Кореей. Там отмечается, что Совет национальной безопасности Южной Кореи в начале марта «попытался разобраться» с просьбой США предоставить Украине артиллерийские снаряды, не провоцируя Россию. По данным разведки, южнокорейский советник по нацбезопасности предположил, что Сеул мог бы продать боеприпасы Польше, чтобы те быстро попали в распоряжение украинской армии.

WP отмечает, что первоисточник утечки остается нераскрытым. Однако газета идентифицировала пользователя, который поделился снимками документов в феврале и марте в мессенджере Discord. Издание изучило его публикации в соцсетях и выяснило адрес проживания в южной Калифорнии, дом был зарегистрирован на отца этого человека.

Журналисты попытались лично поговорить с предполагаемым автором утечки, однако открывший дверь мужчина отказался от разговора. В доме, зарегистрированном на его мать, дверь не открыли. Родители пользователя не ответили на звонки и сообщения от Washington Post.

Секретные документы появились в интернете в ночь на 7 и 8 апреля. В них идет речь об Украине, странах Ближнего Востока и Китае. Среди прочего в документах раскрывается, как командование ВСУ оценивало обстановку в Бахмуте (Артемовске). Часть данных касается действий ЧВК «Вагнер» на Украине и в странах Африки.

Собеседник The New York Times среди американских чиновников уточнил, что найти источник утечки затруднительно, так как доступ к документам получили сотни, если не тысячи членов правительства и военных. После публикации документов Пентагон сразу ограничил процесс передачи информации, меры были «чрезвычайно строгими», рассказал собеседник WP. В Киеве назвали опубликованные документы «фотошопом и виртуальными псевдосливами».

Читайте на РБК Pro
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США ЦРУ секретные документы Украина ВСУ
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Китай начал учения рядом с Тайванем для «предостережения сепаратистам»
Политика
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой
Политика
В КНР назвали «дружбой между джентельменами» отношения Москвы и Пекина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter