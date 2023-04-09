В «слитых» документах ЦРУ нашли прогноз ответа Китая на удары по России

Если Украина ударит вглубь России дальнобойным вооружением, Китай может воспользоваться этим для оправдания снабжения Москвы оружием и обвинений в адрес НАТО, считают в ЦРУ

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Существенные удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России могут дать Китаю возможность «выставить НАТО агрессором» и увеличить поддержку Москвы. Такая оценка содержится в ежедневной информационной справке World Intelligence Review для высокопоставленных чиновников США, составленной ЦРУ. Она среди прочих «слитых секретных документов» попала в интернет, пишет Washington Post.

Если ВСУ применят при ударах по России предоставленное западными странами вооружение, это, вероятно, сформирует у Пекина мнение, что «Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта» и что поставки оружия Москве теперь будут оправданы, говорится в аналитической записке.

Другие документы разведки содержат обновленную информацию о ядерной программе КНДР, а также результаты шпионажа за Южной Кореей. Там отмечается, что Совет национальной безопасности Южной Кореи в начале марта «попытался разобраться» с просьбой США предоставить Украине артиллерийские снаряды, не провоцируя Россию. По данным разведки, южнокорейский советник по нацбезопасности предположил, что Сеул мог бы продать боеприпасы Польше, чтобы те быстро попали в распоряжение украинской армии.

WP отмечает, что первоисточник утечки остается нераскрытым. Однако газета идентифицировала пользователя, который поделился снимками документов в феврале и марте в мессенджере Discord. Издание изучило его публикации в соцсетях и выяснило адрес проживания в южной Калифорнии, дом был зарегистрирован на отца этого человека. Журналисты попытались лично поговорить с предполагаемым автором утечки, однако открывший дверь мужчина отказался от разговора. В доме, зарегистрированном на его мать, дверь не открыли. Родители пользователя не ответили на звонки и сообщения от Washington Post.

Секретные документы появились в интернете в ночь на 7 и 8 апреля. В них идет речь об Украине, странах Ближнего Востока и Китае. Среди прочего в документах раскрывается, как командование ВСУ оценивало обстановку в Бахмуте (Артемовске). Часть данных касается действий ЧВК «Вагнер» на Украине и в странах Африки.

Собеседник The New York Times среди американских чиновников уточнил, что найти источник утечки затруднительно, так как доступ к документам получили сотни, если не тысячи членов правительства и военных. После публикации документов Пентагон сразу ограничил процесс передачи информации, меры были «чрезвычайно строгими», рассказал собеседник WP. В Киеве назвали опубликованные документы «фотошопом и виртуальными псевдосливами».