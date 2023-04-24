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Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» для России образованием

Замглавы Совбеза Медведев: Польша — «бесконечно враждебное для России образование»
Польша «не умеет быть империей», однако у нее есть «пять–семь лет на колонизацию частей бывшей УССР», заявил Медведев. По его словам, в перспективе это может быть даже «в чем-то выгодно России»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Польша желает «поглотить остатки Украины», однако — с «кусками» этой страны или без нее — она и так «бесконечно враждебное» для России образование, написал в Telegram замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Польша «вновь грезит идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной» и восстановления Речи Посполитой и в нынешних обстоятельствах решила, что этот вариант «может быть реализован или сейчас, или уже никогда». Однако Варшава не думает о последствиях: поддержка со стороны Запада скоро будет исчерпана, и, кроме того, Польша «подзабыла, каково жить в полиэтничном государстве», пишет Медведев.

Так, считает Медведев, после «поглощения остатков Украины» Польша может заняться «историческим реваншизмом» и начать «терроризировать соседей необоснованными претензиями «по праву памяти». В частности, «что-то подобное наблюдается уже сегодня», ведь Варшава потребовала от Берлина «астрономические» $1,5 трлн репараций, отметил он. А потом, после «поглощения», Польша и вовсе «выкатит Берлину и Парижу непомерный ценник за «сдерживание России», также ожидаемы требования и «отторжения в свою пользу от Германии новых территорий, как это уже происходит с землями Чехии», пишет Медведев.

«Вот тогда европейские лидеры спохватятся. А когда поймут, что к чему, то обратятся за помощью к нам. И сами подготовят новый договор о европейской безопасности для сдерживания неугомонной Польши», — заявил он, назвав Польшу «бесконечно враждебным для нас образованием».

С февраля 2022 года российские власти, в том числе ссылаясь на поступившие спецслужбам сведения, неоднократно заявляли о намерениях Польши воспользоваться сложившейся ситуацией и «захватить» части Украины либо «поглотить» страну. Варшава информацию о планах «аннексировать запад Украины» называла ложью с целью укрепить недоверие между Варшавой и Киевом.

В мае 2022-го президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». А в апреле 2023 года почти дословно это заявление уже повторил президент Украины Владимир Зеленский. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», — сказал он.

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В Кремле, комментируя эти слова, сообщили о необходимости следить за заявлениями Зеленского, чтобы «понять его». «Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если Зеленский хочет идти по пути своих соседей — например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, — тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, но вряд ли это можно как-то понять», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как считают в российском МИДе, Польша использует Украину как «антироссийский инструментарий». «А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша Украина Дмитрий Медведев Военная операция на Украине
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