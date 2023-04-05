Зеленский пообещал убрать все границы между Польшей и Украиной

Зеленский: между Украиной и Польшей не будет границы

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву пообещал, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границы — ни политической, ни экономической.

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).

Также в ходе визита президент Украины получил от президента Анджея Дуды Орден Белого Орла — высшую награду Польши.

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