В Польше заявили, что выставили ЕС счет на €2 млрд за оружие Киеву

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото: Uwe Anspach / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Польша выставила Евросоюзу счет на €2 млрд за поставки оружия Украине. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью польской радиостанции RMF FM.

Так, €1 млрд польская сторона получит на совместные закупки и финансирование оборонной промышленности и €1 млрд на боеприпасы для Украины, подчеркнул он.

«У нас есть еще немного постсоветских боеприпасов, которые нам все равно в меньшей степени понадобятся, — добавил глава польского правительства.

По словам Моравецкого на металлообрабатывающем заводе Dezamet в Новой дубе планирует в несколько раз увеличить производство «как можно скорее», так как производительность завода «слишком мала по сравнению с ожиданиями». Польский премьер отметил, что производство боеприпасов для поставок Украине должно быть увеличено.

Он также заявил, что будет убеждать ЕС и, в частности, Францию покупать боеприпасы за пределами союза — к примеру, в Южной Корее. «Секрет Полишинеля в том, что в Европе боеприпасов нет», — заключил он.

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