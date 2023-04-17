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Захарова назвала Украину «антироссийским инструментарием» для Польши

Представитель МИД Захарова: Украина нужна Польше как «антироссийский инструментарий»

Польша разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна как субъект, как «антироссийский инструментарий», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — добавила Захарова.

Так она прокомментировала слова министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды о том, что введенный ранее запрет на импорт украинского зерна в Польшу касается и его транзита в третьи страны.

15 апреля Польша объявила об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины. Речь идет о зерне, сахаре, фруктах и овощах, вине, говядине и телятине, молоке и молочных продуктах, яйцах, мясе птицы и др. Запрет действует до 30 июня 2023 года. Вслед за Польшей такое же решение приняла и Венгрия. Идею временного запрета на поставки зерна с Украины обсуждают и в Болгарии.

Ранее восточноевропейские страны пожаловались, что из-за потока украинской сельхозпродукции стоимость их собственных товаров упала, тогда как цены на удобрения и энергию «стремительно растут».

Киев заявил, что действия Варшавы противоречат договоренностям между двумя странами, по которым Украина до 1 июля должна была поставлять транзитом через Польшу пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Украина Польша зерно

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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