Песков оценил обещание Зеленского убрать границы между Украиной и Польшей

Песков: нужно следить за заявлениями Зеленского о границе Украины и Польши

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

За заявлениями украинского президента Владимира Зеленского нужно следить, «чтобы понять его». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление Зеленского о границах между Польшей и Украиной, передает корреспондент РБК.

В ходе визита в Варшаву накануне Зеленский заявил, что в будущем между польским и украинским народами «не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических».

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если Зеленский хочет идти по пути своих соседей — например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, — тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, но вряд ли это можно как-то понять», — сказал в ответ на это Песков. В марте власти Молдавии решили переименовать в Конституции и других законах молдавский язык в румынский.

В мае прошлого года президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы обеих стран смогут «вместе жить на этой земле».