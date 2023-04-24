Bloomberg узнал, что США осудили «фриланс» Макрона из-за плана по Украине

Bloomberg узнал, что идею Макрона привлечь к переговорам по Украине Китай раскритиковали в ЕС и США. В Кремле говорили, что не признают мирные инициативы, если они не будут учитывать присоединение к России новых областей

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Попытка президента Франции Эмманюэля Макрона добиться переговоров России и Украины при посредничестве Китая была раскритикована как в США, так и в ЕС, некоторые члены которого сочли инициативу «угрозой единству блока», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский изо всех сил пытается сохранить доверие Запада в преддверии контрнаступления, однако сомнения в его успешности и мирная инициатива Макрона «ставят под угрозу единый фронт союзников».

Bloomberg отмечает, что идея Макрона привлечь Китай к мирным переговорам без предварительной консультации была раскритикована в ЕС и США. По словам источников агентства, в Белом доме были раздражены тем, что Макрон «занимается фрилансом» в деликатном дипломатическом вопросе.

Работа Парижа и Пекина над урегулированием конфликта началась после визита Макрона в Китай, который он совершил в начале апреля. «Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и усадите всех за стол переговоров», — сказал французский президент Си Цзиньпину. По итогам беседы они оба выступили за то, чтобы переговоры Москвы и Киева прошли как можно скорее.



По данным Bloomberg, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать мирную инициативу по Украине с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Они займутся созданием структуры, которую могут «использовать в качестве основы для будущих переговоров». Комментируя эти сведения, в Пекине заявили о поддержке мирных инициатив Парижа.

В Кремле говорили, что не признают инициативы по урегулированию, если они не будут учитывать присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом президент Владимир Путин ранее не исключал, что предложенный Китаем в годовщину спецоперации мирный план может стать основой для будущего соглашения с Украиной.