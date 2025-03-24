Карасин рассказал о творческих переговорах с США в Эр-Рияде

Карасин рассказал о «творческих переговорах» с США в Эр-Рияде

Россия и США провели первую часть переговоров в Эр-Рияде, сейчас стороны сделали перерыв на обед. Встреча проходит творчески, во время нее стороны «интересно обсуждают злободневные темы», рассказал Григорий Карасин

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Делегации США и России проводят в Эр-Рияде «творческие переговоры». Об этом заявил «Интерфаксу» участник российской делегации глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин.

По его словам, стороны проводят «интересное обсуждение злободневных тем». Карасин добавил, что США и России удается поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Кроме Карасина, в российскую делегацию входит советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Американскую сторону на переговорах представляют директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца, писала The Wall Street Journal.

В США говорили, что ожидают от встречи «реального прогресса». «Особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море между обеими странами. И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — говорил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Встреча сторон началась в понедельник, 24 марта, около 10:00 мск. Она продлилась более двух часов. После этого стороны сделали перерыв. Накануне, 23 марта, в Саудовской Аравии прошла также встреча делегаций Украины и США. США планировали, что это должны быть «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. «Обе стороны сидят в разных комнатах, и мы спрашиваем одну сторону: «Каковы ваши условия?» Затем идем к другой стороне и спрашиваем об их условиях. Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — говорил спецпосланник Келлог.

Это уже вторая серия переговоров в Эр-Рияде. Так, 11 марта прошли переговоры США и Украины. Ранее, 18 февраля, прошли переговоры России и США.