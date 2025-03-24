 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Карасин рассказал о «творческих переговорах» с США в Эр-Рияде

Карасин рассказал о творческих переговорах с США в Эр-Рияде
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия и США провели первую часть переговоров в Эр-Рияде, сейчас стороны сделали перерыв на обед. Встреча проходит творчески, во время нее стороны «интересно обсуждают злободневные темы», рассказал Григорий Карасин

Карасин рассказал о «творческих переговорах» с США в Эр-Рияде
Video

Делегации США и России проводят в Эр-Рияде «творческие переговоры». Об этом заявил «Интерфаксу» участник российской делегации глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин.

По его словам, стороны проводят «интересное обсуждение злободневных тем». Карасин добавил, что США и России удается поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Кроме Карасина, в российскую делегацию входит советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Американскую сторону на переговорах представляют директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца, писала The Wall Street Journal.

NYT узнала о плане дополнительных переговоров США и Украины в Эр-Рияде
Политика
Кит Келлог

В США говорили, что ожидают от встречи «реального прогресса». «Особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море между обеими странами. И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — говорил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Встреча сторон началась в понедельник, 24 марта, около 10:00 мск. Она продлилась более двух часов. После этого стороны сделали перерыв. Накануне, 23 марта, в Саудовской Аравии прошла также встреча делегаций Украины и США. США планировали, что это должны быть «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. «Обе стороны сидят в разных комнатах, и мы спрашиваем одну сторону: «Каковы ваши условия?» Затем идем к другой стороне и спрашиваем об их условиях. Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — говорил спецпосланник Келлог.

Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-Рияде
Политика
Эр-Рияд

Это уже вторая серия переговоров в Эр-Рияде. Так, 11 марта прошли переговоры США и Украины. Ранее, 18 февраля, прошли переговоры России и США.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Переговоры Россия США Саудовская Аравия
Материалы по теме
На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерыв на обед
Политика
Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде
Политика
Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
FT узнала о беспокойстве в Европе из-за переговоров по Черному морюПолитика, 14:27
В Приморье разбился штурмовик Су-25Политика, 14:25
Универсальный код: что происходит вокруг внедрения единого QRОтрасли, 14:25
Активность в сети и количество Ethereum на биржах упали. Что с альткоиномКрипто, 14:13
Орловский губернатор заявил, что в регионе сейчас нет беременных школьницОбщество, 14:12
Мирра Андреева пожаловалась на хейт в соцсетях после проигрыша в МайамиСпорт, 14:05
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Комитет Думы одобрил уголовную статью за незаконную регистрацию ИПОбщество, 14:02
Суд принял решение по УДО Михаила ЕфремоваОбщество, 14:00
Как повысить доступность сайтов автодилера на 30%РБК Компании, 14:00
Появилось фото с места пожара в элитном ЖК в центре МосквыГород, 13:59
Президент Грузии отозвал из КС иск о законе об иноагентахПолитика, 13:57
Крыса в мисо-супе обвалила акции японского ресторанного холдингаИнвестиции, 13:54
FT узнала о беспокойстве в ЕС по вопросу беспошлинного ввоза с УкраиныПолитика, 13:53