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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о плане дополнительных переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Делегации США и Украины могут провести в понедельник в Саудовской Аравии дополнительный раунд переговоров, сообщает газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, возможность проведения дополнительных переговоров зависит от прогресса на проходящей в Эр-Рияде встрече делегаций США и России.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине генерал в отставке Кит Келлог заявил, что в Саудовской Аравии США намерены провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины.

«Мы поместим так называемые технические группы в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны придут, будут размещены в разных комнатах, и вы, по сути, говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?» И вы обращаетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — рассказал он.

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Политика

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».

В понедельник, 24 марта, начались переговоры российской и американской делегаций в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Экспертные консультации посвящены безопасности судоходства в акватории Черного моря.

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Украина США переговоры Саудовская Аравия
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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В Эр-Рияде началась встреча делегаций России и США
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Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде
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