NYT узнала о плане дополнительных переговоров США и Украины в Эр-Рияде
Делегации США и Украины могут провести в понедельник в Саудовской Аравии дополнительный раунд переговоров, сообщает газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
По его словам, возможность проведения дополнительных переговоров зависит от прогресса на проходящей в Эр-Рияде встрече делегаций США и России.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине генерал в отставке Кит Келлог заявил, что в Саудовской Аравии США намерены провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины.
«Мы поместим так называемые технические группы в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны придут, будут размещены в разных комнатах, и вы, по сути, говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?» И вы обращаетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — рассказал он.
Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».
В понедельник, 24 марта, начались переговоры российской и американской делегаций в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Экспертные консультации посвящены безопасности судоходства в акватории Черного моря.
Читайте РБК в Telegram.
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов