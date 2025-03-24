NYT узнала о плане дополнительных переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Кит Келлог (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Делегации США и Украины могут провести в понедельник в Саудовской Аравии дополнительный раунд переговоров, сообщает газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, возможность проведения дополнительных переговоров зависит от прогресса на проходящей в Эр-Рияде встрече делегаций США и России.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине генерал в отставке Кит Келлог заявил, что в Саудовской Аравии США намерены провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины.

«Мы поместим так называемые технические группы в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны придут, будут размещены в разных комнатах, и вы, по сути, говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?» И вы обращаетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — рассказал он.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».

В понедельник, 24 марта, начались переговоры российской и американской делегаций в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Экспертные консультации посвящены безопасности судоходства в акватории Черного моря.