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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф (второй справа)
Стив Уиткофф (второй справа) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

По итогам переговоров России и США в Саудовской Аравии 24 марта ожидается «реальный прогресс», заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«Я думаю, что в понедельник вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море между обеими странами. И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Уиткофф добавил, что, как он чувствует, президент России Владимир Путин «хочет мира». Также он не считает, что российский президент хочет атаковать европейские страны. Такие опасения высказывались как в Европе, так и предыдущим президентом США Джо Байденом. Британский премьер-министр Кир Стармер 23 марта заявил, что не доверяет Путину в том, что Россия будет соблюдать мирное соглашение, и призвал подготовить план на случай заключения мира на Украине.

«Я просто не вижу, что он (Путин. — РБК) хочет захватить всю Европу», — говорит Уиткофф (цитата по US News).

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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