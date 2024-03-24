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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Рахмон позвонил Путину и осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Таджикистана Рахмон позвонил Путину и осудил теракт в «Крокус Сити»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Рахмон позвонил Путину и осудил теракт в «Крокусе», заявив, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». В машине подозреваемых в нападении нашли паспорта граждан Таджикистана, говорил Хинштейн
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон (Фото: kremlin.ru)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Рахмона.

Он заявил, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии».

Ранее МВД страны заявило, что данные о том, что граждане Таджикистана причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», не соответствуют действительности. О том, что в теракте подозревают граждан Таджикистана, писали телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости». Глава совета Госдумы по информполитике, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщал, что в салоне Renault, на которой передвигались подозреваемые в участии в теракте, нашли паспорта Таджикистана.

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Люди в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус Сити» перед концертом рок-группы «Пикник» вечером 22 марта, в здании также произошел пожар, огонь распространился на площади 12,9 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 154, в том числе дети. Пожар потушили к вечеру 23 марта, тогда же закончилась спасательная операция; поисковая продолжается, МЧС разбирает завалы.

Акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Фоторепортаж
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В тот же день задержали 11 подозреваемых в связи с терактом, четырех участников нападения поймали в Брянской области, по данным ФСБ, они собирались пересечь границу с Украиной. Президент России Владимир Путин говорил, что для них с украинской стороны подготовили окно. Он пообещал «справедливое и неизбежное наказание» для всех исполнителей, организаторов и заказчиков теракта.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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Reuters и New York Times писали, что ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). В публикации связанного с группировкой агентства Amaq, на которое ссылался Reuters, утверждается, что теракт «произошел в контексте бушующей войны между «Исламским государством» и странами, борющимися с исламом».

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Андрей Гатинский, Полина Мартынова Полина Мартынова
Таджикистан Эмомали Рахмон Владимир Путин осуждение Крокус Сити Холл теракт
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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