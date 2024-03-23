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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Таджикистан опроверг причастность граждан страны к теракту в «Крокусе»

Таджикистан назвал фейком данные о причастности граждан к теракту в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Душанбе сообщили, что не получали от Москвы официальных данных о причастности граждан страны к атаке. Хинштейн заявил о задержании двух подозреваемых, у которых нашли паспорта Таджикистана
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Данные о том, что граждане Таджикистана причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», не соответствуют действительности, заявил МИД страны в телеграм-канале.

«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана», — указало ведомство и призвало ориентироваться на официальную информацию от российских властей.

О том, что в теракте подозревают граждан Таджикистана, писали телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости». По их данным, в Брянской области задержали машину, которую ранее разыскивали в связи с нападением.

Позднее глава совета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что задержаны двое подозреваемых, а в салоне Renault, на котором они передвигались, нашли паспорта Таджикистана. Поиски остальных продолжаются, заявил депутат.

Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»
Общество
Фото:Hinshtein / Telegram

Вооруженные люди в камуфляжной одежде ворвались в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они открыли стрельбу из автоматов, в здании произошло несколько взрывов и начался пожар, обрушилась кровля.

По данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек. Сведения о пострадавших разнятся: МСЧ опубликовало список 107 госпитализированных, а минздрав Подмосковья — 126, из которых пятеро погибли, в том числе трое детей.

Reuters и New York Times писали, что ответственность за нападение взяла террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России. По их данным, речь идет об отделении группировки «Вилаят Хорасан» (также признана террористической и запрещена), или ИГИЛ-К.

Многие страны, в том числе и Таджикистан, осудили атаку и направили соболезнования России.

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

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Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

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Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Таджикистан «Крокус Сити Холл» теракт
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